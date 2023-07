Lali Espósito habló de la “relación libre” que tuvo y reveló por qué se terminó

escuchar

Lali Espósito es una de las artistas destacadas de la Argentina, que supo convertirse en una referente para toda una generación. Sus canciones hablan libremente de aquellos temas que muchos esquivan, pero también son para ella una herramienta para transmitir a sus pensamientos y experiencias. Lo cierto es que en los últimos tiempos también sus declaraciones y análisis tomaron gran relevancia, debido a la llegada que tiene a la gente. En este contexto, recientemente brindó una entrevista en la que contó su última experiencia amorosa en la que incursionó en el “amor libre”.

“Yo me animé a vivir cosas diferentes. Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, introdujo Lali en una reciente charla en el popular podcast Se regalan dudas, conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagun. Con sinceridad, la artista indicó que esa relación, en un principio, le dio miedo al ser algo nuevo para ella.

Lali Espósito habló de su "relación libre"

“Lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”, analizó. Sin entrar en detalles, la joven indicó que aquel vínculo lo vivió con alegría y disfrutó, pero tuvo un final inesperado debido a las “condiciones” del mismo. “¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”, les reveló a las entrevistadoras.

De esta manera, Lali se refirió a las formas de generar vínculos amorosos que dejan por fuera los parámetros llamados “tradicionales”, y como bien aclaró se trató de una nueva experiencia para ella, de la que aprendió mucho. Por supuesto que sus palabras generaron una ola de especulaciones, debido a que desde su ruptura con Santiago Mocorrea, en 2020, no se le conoció públicamente un nuevo amor.

Lali Espósito se refirió a su última relación "libre"

En los últimos meses, fue relacionada con el cantante español Daniel Vidal, conocido por su nombre artístico Rels B, luego de que la argentina protagonizara el video de la canción “¿Cómo dormiste?”, en el que se muestran muy cercanos. Desde entonces, se habló de un romance debido a que en diversas ocasiones fueron vistos juntos, tanto en eventos como en viajes. Sin embargo, ellos no confirmaron un vínculo romántico.

No obstante, ante las recientes declaraciones de la argentina, se estipula que aquella relación que terminó por una mentira habría sido con su colega español, aunque por el momento no dio nombres propios acerca de esa experiencia.

Lali Espósito habló sobre el amor

“El amor es un compañero en la adversidad, pero no en la personal. No amar a costa de todo, no perdonar todo, no dar por hecho al otro”, dijo y agregó: “Hoy elijo situaciones en las que no quiero estar. Crecí con una sensación de amor romántico, en los últimos cinco años fui rompiendo, fui encontrándome”.

LA NACION