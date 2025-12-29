Murió la mujer que tuvo el pifie más recordado: la “restauradora” del Ecce Homo que se convirtió en un meme

Cecilia Giménez, la pintora aficionada cuya controvertida intervención en el “Ecce Homo” de Borja la convirtió en un meme global en 2012, falleció a los 94 años. La noticia fue confirmada por el Santuario de la Misericordia a través de sus redes sociales, donde se destacó su “infinita generosidad”.

Giménez, quien había estado delicada de salud por varios años y tenía demencia senil, murió en la residencia donde se destinaba el dinero recaudado gracias a su obra.

El recordado incidente, que la catapultó a la fama sin que lo deseara, ocurrió cuando la artista “restauró” la pintura original de Elías García Martínez en el Santuario de la Misericordia de Borja, una localidad zaragozana en España. Ella siempre defendió que su trabajo no estaba terminado, pero los memes estallaron en todo el mundo debido a la forma en que dejó a la pintura, con rasgos infantiles y borrados.

Sin buscarlo, Cecilia saltó a la fama en 2012 por su restauración (Foto: X)

En su momento, desde el Ayuntamiento de Borja se afirmó que desconocían su intervención y que “actuó por su cuenta, sin ningún permiso y sin contar con una formación adecuada”. Las autoridades calificaron el resultado como “una chapuza, sin ninguna duda”, y aclararon que la responsable lo hizo sin consultar, ya que entró al recinto y se puso a restaurar sin tener la autorización ni el criterio suficiente para hacerlo.

Las burlas de las redes

Los primeros días fueron difíciles para Cecilia, quien sufrió las burlas generalizadas de la gente en internet por el polémico resultado. Sin embargo, con el tiempo, la percepción pública giró, y las burlas se transformaron en cariño hacia la señora. El suceso se convirtió en un fenómeno viral que colocó a Borja en el mapa turístico mundial, atrayendo la simpatía tanto de sus vecinos como de una gran cantidad de viajeros hacia la pintora.

Desde aquel momento, decenas de miles de personas visitaron el santuario para contemplar la particular “restauración”. El dinero recaudado por las entradas se destina íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia. Estos fondos se utilizan para mejorar las instalaciones del santuario y para ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia.

El alcalde de la localidad, Alberto Arilla, reconoció que “su infinita generosidad queda plasmada en lo que hemos podido hacer gracias a todo lo que ha traído el ‘Ecce homo’”.

El santuario la despidió cariñosamente

Desde el Santuario de la Misericordia, la despidieron con sentidas palabras en las redes sociales. “Hablar de Cecilia es hablar de madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo es hablar de generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo”, escribieron en la cuenta de Instagram.

Recordaron también que en 2012 había donado su propia pintura, “Las bodegas de Borja”, para ser subastada y cuyos beneficios fueron destinados a Cáritas para los más necesitados del municipio. La institución concluyó su mensaje agradeciéndole por “tu generosidad y por tu entrega de tantos años en este Santuario que tanto amaste”.

“Descansa en paz Cecilia, te recordaremos por siempre”, concluyeron sobre la artista, cuyo legado trasciende el arte y se asienta en la solidaridad.