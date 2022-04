Bizarrap y Paulo Londra estrenaron su esperada canción récord en Youtube

Este lunes, a las 19, Bizarrap habilitó en su canal de YouTube su colaboración con Paulo Londra , una de las más esperadas por su público. A menos de dos horas de haber sido lanzado, el video del tema ya había sido visto más de cuatro millones de veces.

A quienes siguen las instancias de esta histórica colaboración musical, quizá no les llame tanto la atención el abultado número de visitas que cosechó el video en tan poco tiempo. Es que, para dar a conocer la canción, Bizarrap desafió este domingo por la noche a sus seguidores de Instagram: el tema sería lanzado solo si su posteo conseguía 23 millones de comentarios.

“ No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles ”, escribió el productor musical el lunes al mediodía, cuando su mensaje ya había superado con creces el número de respuestas requerido.

Así, horas más tarde saldría a la luz la esperada “BZRP Music Session #23″ . En rigor, el primer acercamiento entre el músico cordobés y el productor musical más exitoso del momento se dio en noviembre de 2019. “Era para decirte si, nada, si te pinta que hagamos un BZRP Session, de cheto. No sé si es mucho pedir, pero quería reservar el número 23, si se puede. Si no, todo bien. Pero avisame qué onda. Saludos, negro”, se lo escucha decir a Londra, en un mensaje de WhatsApp que Bizarrap dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Obvio. Obvio que te reservo el 23. Lo hacemos cuando vos quieras y lo sacamos #23 ″, fue la respuesta del productor.

La espera no fue caprichosa: hace un año, el artista cordobés se vio envuelto en una batalla judicial con la productora “Big Ligas” de Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) por los derechos de sus temas. Tras romper relación con la discográfica, Londra se dio cuenta de que sus creaciones ya no estaban a su nombre.

Los documentos que había firmado cedían el control absoluto de su carrera. Los dos artistas colombianos, entonces, pasaron a manejar el 66 por ciento de lo que Londra había producido. El cordobés, de todos modos, no se quedó de brazos cruzados: denunció “Big Ligas” por “fraude y representación negligente” y recibió una contrademanda.

La disputa judicial estaba dada a resolverse en noviembre de 2021, pero minutos antes de que iniciara el juicio en Miami, los abogados entre ambas partes llegaron a un acuerdo. Sin embargo, recién el 21 de marzo de este año Londra volvió con una nueva canción, “Plan A” .

“BZRP Music Session #23″ no solo promete ser uno de los éxitos de 2022, sino que reafirma el regreso de Londra al mundo de la música y por la puerta grande.