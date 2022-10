Bono reveló la verdadera historia de “Beautiful day”, como adelanto de su libro de memorias que sale este martes

escuchar

En el libro Surrender: 40 Songs, One Story, que saldrá a la venta mañana -mismo día que se pone en venta el libro de Matthew Perry-, Bono, la estrella de rock líder de U2, recupera sus memorias personales a partir de 40 temas icónicos de la banda irlandesa de enorme impacto en la historia del mundo del rock.

En las casi 600 páginas, según adelantó la publicación The New Yorker hace unas semanas, el cantante reconoce cómo fue el proceso de recomponerse de la muerte de su madre Iris, en 1974, cuando él tenía apenas 14 años. Aquella vez, Iris no logró superar el ACV que había tenido cuatro días antes durante el velatorio de Gags Rankin, su padre. ”Rara vez volvimos a pensar en ella. Éramos tres hombres irlandeses (refiriéndose a sus hermanos Norman y Bobby) y evitábamos el dolor que sabíamos que nos causaría pensar y hablar de ella. Aunque fuera el funeral del abuelo, y aunque Iris se había desmayado, éramos niños, primos, corriendo y riendo. Hasta que Ruth, la hermana menor de mi madre, entró por la puerta diciendo: ‘Iris se está muriendo”, cuenta el cantante en el libro, quien reconoce que la muerte de su mamá acabó influyendo en canciones como “I Will Follow”, “Mofo” y “Out of Control”.

Pero ahora, según adelanta la publicación Entertainment Weekly, el líder de la banda que se presentó por última vez en el país en La Plata, en 2017, reflexiona sobre “Beautiful Day”, uno de los 40 temas que aparecen consignados en su libro de memorias. Esa canción devenida en verdadero himno del grupo se lanzó en 2000 como parte del disco All That You Can’t Behind, por el cual ganaron tres premios Grammy (canción del año, grabación del año y mejor interpretación de rock de un dúo o grupo) y se ha convertido en una pieza clave en sus conciertos desde que la interpretaron en vivo por primera vez en su Elevation Tour, en 2001. Hace 22 años, gracias a “Beautiful Day”, por primera vez U2 llegó al número 1 del ranking de Reino Unido. Su video, dirigido por Jonas Åkerlund y en el que se muestra a la banda caminando en el aeropuerto Charles De Gaulle, de París, adquirió la verdadera categoría de clásico.

Ahora bien, en el esperado libro que llegará a la Argentina de la mano del grupo editorial Penguin Random House, Bono, quien junto a The Edge brindó un concierto en el subte de Kiev mesas atrás, reflexiona sobre su propia historia familiar y dicha canción, su temor a tener cáncer, como su padre; el tiempo y la mortalidad y sobre la amistad y la familia. “Sabía que podíamos escribir canciones así, pero el truco sería no ceder a la melancolía, escribir con desafío y honestidad”, admite.

La primera vez que ese desafío era posible fue grabando aquel tema que terminó llamándose “Beautiful Day”. “Para cantar un estribillo como ‘Es un hermoso día`’ necesitaríamos que se abrieran las nubes, que saliera el sol, que se levantara algún tipo de camino. Edge lo encontró con ese eco repetitivo suyo que hizo famoso en la década de 1980″, apunta el cantante irlandés quien pone al guitarrista de la banda como “el más influyente de su generación”.

“La canción tuvo un despegue y nos sacó de donde sea que estuviéramos en nuestras vidas, nos puso en órbita y de regreso a la Tierra en cuatro minutos y cinco segundos. Porque ¿de qué sirve el despegue si, estando tan por encima de nosotros, no tenés la ventaja de la perspectiva? La sección central de la canción la relaciona con la línea del astronauta Neil Armstrong en la misión Apolo a la Luna: “De repente me di cuenta de que ese pequeño guisante, bonito y azul, era la Tierra”. Todo y todos los que le importaban los podía cubrir con un pulgar”, afirma el artista. La frase “Es un hermoso día”, suena en varias ocasiones. A Bono lo lleva a pensar que “el mundo despertará a su belleza. No es solo el mundo natural o incluso el sobrenatural”. Y en ese tránsito, The Edge es el que los trae de vuelta a la Tierra construyendo “un paisaje sonoro no escuchado anteriormente que permite deleitarse con lo extraordinario”.

Tapa del libro en el que el cantante explora los orígenes de 40 canciones clave en la discografía de la banda que comparte con The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr

Para la presentación del libro, el cantante recorrerá ciudades del Reino Unido, Estados Unidos y Europa cuyo primer mojón será la ciudad de Nueva York. “Cuando comencé a escribir este libro, esperaba dibujar en detalle lo que antes solo había esbozado en canciones”, contó Bono hace un tiempo. Y agregó: “Surrender es la historia de la falta de progreso de un peregrino..., con bastante diversión en el camino”.

LA NACION