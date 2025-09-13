Un exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente en moto y fue internado con pronóstico reservado

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un accidente este viernes cuando viajaba en moto y fue internado de urgencia. Su hermana y su expareja Daniela Celis, quien lo conoció en el programa, lo están acompañando en un hospital en Moreno e informaron que se encuentra con pronóstico reservado.

“Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, contó Celis a través de una publicación en sus redes sociales. También habló en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde dijo: “No sé que pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos”.

Según relataron en el programa, Medina estaba viajando en su moto durante la noche del viernes cuando impactó contra un auto en un cruce que tenía poca señalización.

El mensaje que compartió Daniela Celis en su Instagram.

A raíz de la noticia también se sumó a los pedidos de oraciones Julieta Poggio, quien también participó en Gran Hermano junto con Medina. “Vamos, todo va a estar bien”, expresó en sus redes sociales.

Medina participó en Gran Hermano en 2022, en la edición que terminó ganando el salteño Marcos Ginocchio. Fue uno de los favoritos durante el principio del certamen, a tal punto de que Wanda Nara, una de las movileras del programa, lo postuló como uno de los posibles finalistas.

Durante la competencia conoció a Celis, con quien posteriormente tuvo dos gemelas: Aimé y Laia. Sin embargo, se separaron en mayo de 2025. Medina le fue infiel con “La Tana”, otra exparticipante de Gran Hermano.

Noticia en desarrollo.