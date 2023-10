escuchar

Tras cuatro meses sin shows en vivo por problemas de salud, La Joaqui decidió volver a pisar un escenario y sorprendió a sus fans. La cantante se presentó este sábado en una nueva edición del Festival Primavera Bonaerense, en el estadio Único de La Plata. “Agarraron este escenario frío y lo convirtieron en mi hogar”, expresó la artista frente a una multitud de más de 20.000 personas entusiasmadas por su regreso. A lo largo de la noche, los fanáticos de la rapera marplatense -que se luce como jurado de Got Talent Argentina- cantaron y bailaron demostrando admiración y cariño.

Por su parte, La Joaqui tomó un momento del show para dedicarle un sentido mensaje al público presente en el Estadio Único Diego Armando Maradona: “Ahora camino sin miedo a los de afuera y lo que puedan decir, porque entendí que nuestra conexión es única. Y esto que tenemos nosotros es real, mucho más que cantar o verse bonito. Es un encuentro para sentirnos bien y les agradezco de corazón”, comentó conmovida. Además, aprovechó la oportunidad para adelantar el lanzamiento de su nuevo álbum, Mal aprendida.

La Joaqui se retiró meses atrás de los escenarios para cuidar de su salud mental tras haber sufrido una estafa por parte de sus ex representantes. Gentileza Prensa La Joaqui

Cuatro meses atrás, en junio de este año, La Joaqui contó que se iba a retirar de los escenarios por un tiempo indeterminado para preservar su salud. En aquella ocasión, la cantante expuso en sus redes sociales los motivos que la llevaban a poner en pausa su carrera ascendente. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió. Aunque la intérprete no profundizó acerca del “estrés traumático” que la llevó a esta decisión, muchos recordaron que no es la primera vez que la artista, nacida como Joaquinha Lerena De La Riva, hablaba de su salud mental. “Los artistas están expuestos al pánico y al miedo”, había contado en una entrevista con LA NACION , donde desarrolló varios de estos pensamientos personales y contó que, desde los 13 años, lidia con un trastorno de ansiedad.

La Joaqui vivió una noche muy emocionante, rodeada de sus hijas y de sus amigos Gentileza Prensa La Joaqui

En otras ocasiones, contó también que ha tenido ataques de pánico antes de salir a los escenarios, como consecuencia de haber sido víctima de violencia de género. Además, se ha referido a su pasado en el que sufrió adicción a drogas como la cocaína, que según sus palabras ya dejó atrás. En la actualidad, según contó en diálogo con LA NACION, solo consume cannabis medicinal para tratar sus problemas de ansiedad.

Más de 20.000 personas vibraron con el regreso a los escenarios de La Joaqui Gentileza Prensa La Joaqui

Lo cierto es que la intérprete de 28 años se convirtió en una de las referentes de la música popular actual con canciones marcadas por un sonido urbano que combina la cumbia RKT —subgénero de la cumbia villera— con el reggaeton y el rap. La Joaqui alcanzó la fama poniéndole voz a temas como “Butakera” y “Dos besitos”, que lograron ponerla en el centro de los boliches y la escena actual. Fue cuando lanzó un tema con Tini Stoessel, llamado “Muñecas” que logró conquistar por completo a las nuevas generaciones.

La Joaqui se luce como jurado de Got Talent y decidió volver a los escenarios en una noche repleta de emociones Instagram: @lajoaqui

Su trayectoria la llevó a tocar en los Premios Gardel, así como a colocar tres temas en el ránking de mayores reproducciones de Billboard. Así logró cosechar una gran cantidad de seguidores que bailan sus temas y escuchan sus letras, a menudo criticadas por sus menciones a las drogas y al sexo. “Cuando alguien te reclama por cierto mensaje que podés dar en una presentación y que no puede ser adecuado para un niño, interpelo a esos padres y les pregunto qué están haciendo para que el chico no se sienta atraído por Panam y me esté escuchando a mí. A mí, a los cinco años, me representaban artistas dirigidos a los niños, así que me preguntaría qué están haciendo mal esos padres para enojarse porque el hijo escucha otro tipo de mensajes”, se defendió al respecto en su reportaje con LA NACION en 2022.

LA NACION