El verdadero "Cantando": actores y actrices desde sus casas, en shows únicos

Paola Krum, una de las figuras que volverá a cantar para esta nueva propuesta del Paseo la Plaza

No hay duda de que todas las casas se volvieron protagonistas y tomaron absoluta presencia en este confinamiento al volverse centro de la escena de la mayoría, la de los 13 actores y actrices que se presentarán vía streaming en este nuevo ciclo propuesto por el Paseo La Plaza ni qué hablar porque ya directamente se vuelven escenario. Desde el sábado 8 de agosto y por cuatro sábados consecutivos, se podrán disfrutar las voces de actores que, desde sus casas, cantarán 25 versiones inéditas, todas dirigidas musicalmente por el destacado Gerardo Gardelín y sumarán improvisaciones, sorpresas y puestas en escena o, mejor dicho, puestas en pantalla porque todo será absolutamente virtual, en vivo, sí. Todos esos sábados y a las 20.30, se podrá ingresar al sitio www.laplazaonline.com.ar para ser parte de esta nueva experiencia.

"Es un momento muy extraño -cuenta Florencia Peña que será parte del ciclo-. La vida como la conocíamos no existe más. Hubo que reinventarse para no estar tan estáticos y buscar otras alternativas. Desde que empezó el aislamiento no paré de hacer cosas. Estoy creando contenidos y poniéndome al día con cosas para las cuales antes no tenía tiempo. Y, por supuesto, estoy con mis hijos. Cantar es parte de mi actriz. Expresarme desde ese lugar siempre fue interesante para mí. Y si bien tengo muchos musicales hechos, cantar sin actuar se vuelve siempre un desafío. Me encanta ser parte de este ciclo. Ojalá lo disfruten porque los actores no siempre tenemos la posibilidad de desplegarnos y esta es una linda oportunidad para llegar desde otro lugar a quienes nos siguen".

El primer grupo, el de 8 de agosto, será el conformado por Peña, Facundo Arana y Matías Mayer. Luego será el turno de Elena Roger, Peto Menahem, Fernando Dente y Vane Butera que se darán cita el 15 de agosto; Mike Amigorena, Dan Breitman y Muriel Santa Ana el 22; y finalmente llegarán las participaciones de Favio Posca, Paola Krum y Sofía Pachano para el 29 de agosto, ya acercándonos a la primavera. Todos tienen en común el estar muy ligados al teatro en sus últimos proyectos teatrales.

Facundo Arana se sumó al ciclo

"Desde marzo, con el cierre obligado de los teatros, nos planteamos varios objetivos -cuenta Ariel Stolier, productor del Paseo La Plaza y del Metropolitan Sura-. Uno prioritario fue cómo mantener y sostener vigentes los vínculos con los diferentes públicos de teatro. Por eso, pasamos a modo remoto y decidimos encontrar alternativas para que, aunque estemos cerrados en el modo físico, nuestras temporadas estén abiertas igual. Primero fue La Plaza Online con éxitos anteriores que luego replicamos en la programación infantil. Principalmente, esa primera etapa fue de reproducción de obra grabada. Pasados casi cinco meses, nos propusimos dejar el formato de reproducción de obra grabada para crear contenidos virtuales". De esta manera surge el ciclo "Actores y actrices cantando desde sus casas" que se puede ver de forma gratuita, pero para aquellos que quieran colaborar lo podrán hacer a la Casa del Teatro para generar recursos necesarios y sostener así la salud y el cuidado de los artistas mayores allí alojados y en situación de riesgo por el impacto de la pandemia.

"Invitamos a un grupo de actores y actrices que hayan protagonizado espectáculos en nuestros teatros y les preguntamos cuáles eran las canciones que los motivan y acompañan siempre y les propusimos cantarlas en sus casas, con una calidad musical de primera línea porque involucramos a Gerardo Gardelín como director musical y como adaptador y versionista de las canciones. Con una doble curiosidad: ir a sus casas y conocer cómo es su realidad diaria en este contexto; y en muchos casos descubrir el talento musical de actores que asociamos generalmente con el teatro de texto. Y además algunas sorpresas más que nos guardamos para los episodios", cuenta con entusiasmo Stolier porque advierte que el futuro, incierto, claramente, muy probablemente combinará la clásica forma teatral con algunos contenidos virtuales.

Elena Roger prefiere la sorpresa y no revelar su repertorio

Luego de ese primer episodio, llegará una segunda emisión que contará con la actriz y cantante Elena Roger: "Este momento particular, nada fácil por cierto, nos saca de la zona de confort. Nos hace repensar muchas cosas, tratar de ver el lado positivo y estar atentos para ver cuál es el nuevo camino. Es aprender a cada paso. Para este ciclo nuevo, interpretaré dos canciones pero no quiero contar cuales, me gustan las sorpresas. No se trata de nada que haya hecho antes. Nuestra casa [está en pareja con el actor y músico Mariano Torre] hace rato que se convirtió en escenario de las breves y distintas participaciones que estuvimos haciendo. De hecho, armamos un pequeño espacio para poder manifestarnos artísticamente. Por suerte voy a contar con la ayuda de Mariano que está atento al celular que graba y a las luces. Lo más lindo será escuchar pasar el 102 por casa [risas]. Pero esa es la idea, que produzcamos desde casa porque no hay otra opción".

El 15 de agosto Roger estará junto con Peto Menahem, Fernando Dente y Vane Butera. Nadie quiere adelantar demasiado lo que se va a ver porque habrá sorpresas pero Menahem confiesa: "Yo voy a cantar 'Las cosas tienen movimiento', de Fito Páez, y 'Nowhere Man', de los Beatles". Mientras su casa se prepara, fiel a su cómico estilo agrega: "se pasa el trapo por el piso, se ordena el sillón, se fina la guitarra y se esconde la mugre" asegura que mucho más no puede contar porque quiere dejar para el vivo los detalles de su participación. "Hay momentos en que estoy con más ánimo, a veces con menos pero siempre recordando no solo que tengo comida en la heladera, sino que tengo heladera. Esta pandemia deja claro que mucha gente ni siquiera tiene eso y que lo vivíamos casi cómodamente. Como gente de las artes y como argentinos en general tenemos el ejercicio de convertir en herramienta el límite y la crisis, así que siempre se puede producir. Pero habría que dejarse de joder con la obligación de producir, porque eso lleva a una frustración y no es que esté mal pero no vivimos en una cultura en la que la frustración esté aprendida así que no creo que sea conveniente", reflexiona Menahem que ya participó durante el período de confinamiento en la película Murciélagos, producida enteramente desde los hogares de sus artistas.

Peto Menahem también cantará desde su casa

Sobre el final de este ciclo, llegará Paola Krum, quien como Florencia Peña y Elena Roger, tiene una larga carrera en musicales (Drácula, Mi bella dama, El jorobado de París, Aplausos) que también le adelantó a LA NACION las canciones con las que participará del ciclo. La actriz que está muy cerca de La Plaza porque las dos últimas obras que hizo allí fueron muy importantes para su carrera, marcando un antes y un después (La chica del adiós y Después de casa de muñecas) cuenta: "Voy a hacer 'Barro tal vez', de mi admirado y adorado Flaco Spinetta, y 'Ne me quitte pas', de Jacques Brel, el cantautor belga. Como hacía bastante que no cantaba me pareció una buena oportunidad para volver a hacer contacto con la música. Es eso lo que estoy haciendo más que nada en este tiempo de pandemia. Buscando repertorio, canciones que me convoquen. Así que mi casa se preparó con muchas flores, el fuego del hogar encendido, micrófono y la pista de Gerardo Gardelín sonando". Esperando que este momento de incertidumbre que detuvo la actividad teatral termine asegura: "mientras tanto me mantengo entrenada, mi cuerpo, mi voz, activa y atenta en mis pensamientos para que cuando vuelva todo a su lugar yo pueda estar dispuesta para el teatro, ese que va a vivir de la misma manera que siempre lo hizo. Es mi mayor deseo. El teatro es de una manera, con la gente ahí, está vivo. Estoy muy deseosa de que vuelva".

Matías Mayer, de Argentina, tierra de amor y venganza y musicales como Casi normales y Ghost, con vos prodigiosa