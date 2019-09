La primera vez: Billie Eilish

Billie Eilish recuerda la primera vez que colaboró con su hermano Finneas y que escuchó a Tyler, The Creator

Billie Eilish cuenta cómo es tener de colaborador a su hermano Finneas, cuándo se convirtió en fan de Tyler, the Creator y Childish Gambino, y la vez que se enteró la repercusión que había tenido su primer single "Ocean Eyes" se llevaron toda la atención en la última entrega de nuestra sección La Primera Vez.

La primera canción que Eilish y su hermano Finneas compusieron juntos fue "Bellyache", de 2017, creada en el garage de un amigo. Estaban tocando sin pensar sus instrumentos, haciendo algo que Eilish describe como "nuestra música más horrible", cuando Finneas espontáneamente comenzó a tocar un arreglo. Le agregaron algunas palabras a la canción, completándola en la cama de Billie. Los hermanos O'Connell han estado componiendo juntos desde hace mucho tiempo, pero Eilish recién se dio cuenta que Finneas era el mejor compañero de trabajo cuando hicieron "Hostage", el último track de su EP de 2017, Don't Smile at Me. "Había una sensación de decir: 'Esto es lo que vamos a hacer. Porque funciona'", explica Eilish. "Y obviamente sigue funcionando".

Eilish escuchó Tyler, the Creator por primera vez cuando estaba trabajando en un campo de equitación en un verano. Una amiga le mencionó al rapero cuando ellas estaban dando unas lecciones. Aunque una foto de Tyler era la imagen de perfil de Eilish, ella no tenía idea quién era. "Yo solo pensaba que era una foto cool", dice. "Y después escuché 'Tamale' con un montón de niños de 5 años montando caballos alrededor. Fue espectacular". La nueva estrella del pop se volvió fan de Childish Gambino cuando su iPod lo puso en una reproducción aleatoria. "Inmediatamente dejé de hacer lo que estaba haciendo", dice Eilish, que agarró el dispositivo para ver cuál era el artista que estaba sonando. "Me sentí como si se me estuviera presentando un nuevo mundo. ¿dónde había estado? Esto estaba ahí afuera, y yo estaba acá sentada como si nada".

Eilish recuerda con cariño el momento en que su hit presentación "Ocean Eyes" empezó a despegar en 2016. Ella estaba en Starbucks en un break de su clase de danzas cuando su hermano la llamó para contarle que el video tenía 1000 views. "¡Mil! Algo que ahora es como una hormiga", dice. La emoción causó que Eilish olvide su siguiente clase. "Recuerdo que, sosteniendo mi teléfono, agarré mi bolso y mi estúpido y pequeño té de hierbas, y solo corrí con una sonrisa enorme porque estaba muy contenta".

También en la entrevista, Eilish revela su amor por la serie The Office y con humor describe la primera vez que (técnicamente) manejó su auto sola el día previo a tener su licencia de conducir.