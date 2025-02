Lali anunció que sus shows de Vélez tuvieron que ser reprogramados

Lali anunció que sus shows previstos para el 30 de abril y el 1 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield, debieron ser reprogramados por cuestiones de agenda del club.

A través de sus redes sociales, la artista publicó un breve comunicado en el que anuncia los cambios. “Debido al agregado de nuevas fechas en la agenda deportiva y la imposibilidad de contar con los días de armado necesarios para llevar adelante los shows en las fechas originalmente anunciadas, informamos que los shows de Lali en el Estadio Vélez Sarsfield de los días 30 de abril y 1 de mayo serán reprogramados para el 24 y 25 de mayo respectivamente” , anunció.

Dentro del mismo comunicado se informa que las entradas ya adquiridas seguirán funcionando para las reprogramaciones: los tickets del 30 de abril pasarán a ser válidos para el show del 24 de mayo y los correspondientes al 1 de mayo serán válidos para el 25 de mayo. De no poder asistir a las nuevas fechas, se podrá solicitar el reembolso.

Lali anunció el 18 de diciembre mediante un video en redes sociales el show de Vélez bajo el lema “Vuelve la fiesta del pop”, como una suerte de “regalito antes de Navidad” para sus fans. Diez días después de esa publicación, subió un nuevo posteo donde informaba que ambas fechas estaban agotadas y que se habían vendido todas las entradas de los shows.

En su video se puede ver a la cantante vestida para la ocasión, próxima a las fiestas de fin de año, donde anuncia: “Se preguntarán que hago así de espléndida en este set navideño. Son tiempos de celebración, de brindis de unión, y quería agradecerles por todo el amor que me dieron este año en cada lanzamiento, a través de las redes sociales, con sus banderas, con sus remeras. Y quería hacerles un regalo muy importante, pero era demasiado especial como para hacerlo en una historia de m... Este 2025, ‘La fiesta del pop’ vuelve a Vélez”.

Luego del anuncio, la estrella de pop descorchó un champagne y celebró al ritmo de “Fanático”, la canción que sacó el año pasado dedicada al presidente Milei, debido al hostigamiento que recibió por el primer mandatario en las redes sociales.

Una artista combativa

Desde hace muchos años que Lali Espósito se desarrolla como artista. Desde sus inicios en las tiras de Cris Morena con Casi Ángeles, Chiquititas y Rinconcito de Luz, hasta su faceta de cantante de pop. Sin embargo, lo que la mantiene en boca de todos últimamente es su compleja relación con el presidente de la Nación.

Durante la campaña electoral en 2023, Javier Milei cuestionó a Lali después de que ella expresara su preocupación ante el resultado de las elecciones primarias. Lo cual derivó en ataques a ella y respuestas directas por parte del entonces candidato, cuestionando a la artista y acusándola de recibir grandes sumas de dinero por parte del Estado para brindar shows musicales.

Actualmente, Lali volvió a ser mencionada por Milei después de que ella saliera a defender a su amiga, María Becerra, quien durante un show en Neuquén instó al público a donar dinero para colaborar con quienes perdieron sus hogares en los incendios que asolan a la Patagonia. Días después, el Presidente salió a responderle por X a ella y a Lali, de manera despectiva y mencionándolas con apodos.

“No entiendo por qué tiene tantas ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante. Tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan, pero yo sé quién soy. No me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas, que son violentas, de hecho. Es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de m... de dirigirse al otro”, djo Lali, en diálogo con el programa de eltrece Puro Show.

