La gran semana de Taylor Swift: de la salida de The Life of a Showgirl a un posible anuncio sorpresivo

La ola, casi tsunami, de Taylor Swift avanza imparable. Sus ansiosos fans, sus agotados detractores o todos esos para los que pasa sin pena ni gloria se van a cansar de verla por todas partes durante esta semana, especialmente en Estados Unidos. Porque la artista de Pensilvania va a ser omnipresente, ubicua, perenne en redes, plataformas musicales, cines y programas de entretenimiento durante toda la semana. Por lo menos.

Así será la tapa del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl (Foto: Instagram @taylorswift)

Para quienes lleven metidos en una cueva desde agosto, acá la clave: mañana, Swift lanza su nuevo disco, el 12º de su carrera. Titulado The Life of a Showgirl, se estrenará el viernes a las doce en punto de la noche, hora del Este de Estados Unidos. Y, sin estar aún aquí, ya supone todo un acontecimiento social, mediático y cultural, como demuestran las cifras: más de 5,5 millones de usuarios de Spotify lo preguardaron en sus cuentas, un récord en la plataforma; además, una cuarentena de artistas lanzó música el fin de semana pasado, cuando apenas media docena lo harán este. Swift es un gigante contra el que nadie quiere competir.

Del disco en sí, poco se sabe. Solo que trae 12 canciones, una de ellas en colaboración con Sabrina Carpenter, y que está producido por Max Martin y Shellback, gigantes suecos del pop, y por eso se espera que vuelva a esos ritmos pop más puro, al estilo de su 1989. También, que el primer single será la primera canción de la lista, titulada The Fate of Ophelia; y que hay un tema llamado Father Figure que aparece como coescrita por George Michael: no se sabe si es una mezcla de la del propio Michael con ese título o exactamente qué. Como todo en Swift, hay mucho misterio. Pero también una enorme maquinaria de marketing.

El disco tendrá 12 canciones, una de ellas en colaboración con Sabrina Carpenter, y está producido por Max Martin y Shellback (Foto: Instagram/@taylorswift)

Ese tren lleva a toda máquina desde mediados de agosto, cuando anunció el álbum (algo que hizo, además, en el podcast de su pareja, Travis Kelce), pero sobre todo durante las últimas semanas. Porque el disco no viene solo, sino acompañado de toda una estética de showgirls, plumas, brillos, camarines. Hay casi una docena de ediciones con distintos colores, formatos, acabados... (muy del gusto de los swifties) que promocionó con cuentas regresivas y que se vendieron como pan caliente en la web; ella misma lanzó algunos clips promocionándolos, aunque poca falta hace. Ni que hablar de cómo volaron en su página, en escasos minutos, los discos firmados que sacó a la venta el viernes pasado.

La artista estadounidense se encuentra muy cerca de lanzar su duodécimo disco (Foto: Instagram @taylorswift)

Pero además, como la maga del entretenimiento que es, y sabiendo de la necesidad de experiencia real, Swift trasladó todo ese mundo virtual al real. Para ello, creó una experiencia inmersiva en Nueva York junto a Spotify en la que sus fans pasan por distintas salas creadas en relación con el disco: vestuarios con espejos donde hay frases escritas con labiales, objetos que ella ha usado o relacionados con ella o The Life of a Showgirl, notas y servilletas manuscritas con letras de las futuras canciones...

Serán solo unos pocos los que puedan pasearse durante tres días por ese espacio instalado en la High Line de la ciudad, pero el fandom (o base de fans) de Swift es poderoso y tiene un enorme compromiso entre sus miembros, por lo que los detalles fueron publicados en las redes hasta la saciedad, creando aún más expectación por el mismo.

Inside the Spotify pop-up experience for Taylor Swift’s ‘The Life of a Showgirl’ in NYC. pic.twitter.com/DFC4MxhAXI — Pop Base (@PopBase) October 1, 2025

Todo ello, esa estética y esas ganas, se condensarán en los cines desde el viernes. A partir de las tres de la tarde (en el Este de EE UUEE. UU. 12h en el Oeste y las 21h en la España peninsular) Swift invitó a sus seguidores a una fiesta de lanzamiento del álbum. Por 12 dólares (o alrededor de 12 euros, en muchas zonas de Europa), haciendo honor a su 12º álbum, miles de personas podrán acudir a salas de todo el mundo a lo que bautizó como “La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl”. Los días 3, 4 y 5 de octubre se proyectará una película de 89 minutos que incluirá su primer videoclip (el de The Fate of Ophelia, que llegará a YouTube el domingo), los video lyrics -videos solo con música y letras- de sus 12 canciones e imágenes de la artista comentando cada uno de sus temas.

Porque Swift, que en 2023 se hizo multimillonaria gracias a su gira de conciertos The Eras Tour, sabe que la conexión con el público es clave, por lo que ella misma la gestiona y dirige. Con cada disco que saca se organizan fiestas de fans que se unen alrededor de su música y estética, y esta vez ella misma decidió capitalizarlas, con contenido propio y en los cines. No habrá merchandising en las salas, y las entradas (especialmente en EE UU) tendrán un prEE. UU.asequible; además, animó a a sus seguidores aastirse, disfrutar y reciclar trajes y disfraces de su Eras Tour. Con ello, centraliza a sus fans, les da más material, que tanto ansían, controla la narrativa y la estética y se lleva una porción de los ingresos.

Además de su presencia en las carteleras de cine, vestida de vedette -con cuidados trajes y tocados de alta costura y hasta del célebre Bob Mackie-, Swift estará presente durante varios días en hasta tres programas de televisión. El viernes por la noche acudirá al británico show de Graham Norton, donde compartirá sofá con los actores Cillian Murphy, Greta Lee y Jodie Turner-Smith. Será su primera aparición, pero la semana siguiente pasará a Estados Unidos: el lunes por la noche se sentará con Jimmy Fallon y el miércoles acudirá al todavía más tardío programa de Seth Rogen. Su agenda es tal que tuvo que publicar un calendario explicando todo lo que viene... aunque dejando algunos huecos que, para los más fanáticos, significa la posibilidad de apariciones o anuncios sorpresa.

Para ir calentando motores, todos los días hay un goteo constante de detalles, sorpresas y preguntas. Por ejemplo, en esta última semana Swift está revelando, de a poco, fragmentos de sus futuras letras: a través de la plataforma Apple Music, escondió letras mayúsculas entre las letras de sus canciones que, cuando se unen, forman una frase de uno de sus futuros temas. También hay carteles en distintas ciudades, de México a París, Nueva York o Londres, con algunas de esas canciones, o con la silueta de su escenario de The Eras Tour.

Taylor Swift en una de sus presentaciones del tour con el que arrasó por todo el mundo e incluso la trajo a la Argentina por primera vez Lewis Joly - AP

Para la legión de seguidores de Swift, este es el mejor de los pasatiempos. Trucos, pistas, juegos, una estética brillante y apetecible, eventos en cines y televisión y, sobre todo, música nueva. Para la industria es, además, un acontecimiento global que supone una inyección de dinero y mucho movimiento para todo el sector. Y para la propia Swift es un retorno a toda la promoción -que apenas hizo con su disco anterior, The Tortured Poets Department, que lanzó en pleno tour global-, agotadora pero de la que siempre ha confesado que disfruta, al pensar y colocar todas esas huellas, los llamados easter eggs, que planea con años de antelación.

Solo falta saber si también decide recuperar la tradición que mantuvo hasta que la pandemia se lo impidió: con cada álbum que lanza, salir de gira. La cercanía de The Eras Tour y su inminente boda con Travis Kelce no tendrían por qué impedirlo. Quizá sea el siguiente as que tiene guardado bajo la manga, para disfrute y hasta delirio de sus muchos millones de fans.