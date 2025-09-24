Cómo funciona la emisora de radio que solo pasa Taylor Swift

A días del estreno de The Life of a Showgirl, su nuevo disco de estudio, Taylor Swift sorprendió con una propuesta que sus fans jamás imaginaron: una radio exclusiva donde suena su música las 24 horas, los siete días de la semana. La emisora, bautizada como Taylor’s Channel 13, ya está en funcionamiento a través de SiriusXM, una de las plataformas más grandes de radio satelital en Estados Unidos. La misma estará activa hasta el 19 de octubre y recorrerá toda la carrera de ícono pop, desde sus inicios country hasta su etapa más pop. Y cuando el nuevo álbum vea la luz se emitirá completo cada dos horas sin cortes.

Desde SiriusXM celebraron la iniciativa y la promocionaron en todas sus plataformas digitales. “Taylor Swift domina la música y la cultura pop. Sus canciones conectan con todas las generaciones, y estamos encantados de lanzar un canal especial para que los fans celebren su nuevo álbum”, dijo Scott Greenstein, presidente de la plataforma. Cabe aclarar que el canal no solo suenan los grandes hits de siempre, también hay joyitas ocultas, versiones en vivo y rarezas. Cada bloque está organizado por etapas de su carrera, lo que convierte a la emisora en un recorrido emocional por sus diferentes “eras”.

La noticia que revolucionó las redes sociales se dio a conocer junto a otro gran anuncio, la cantante hará una fiesta de lanzamiento oficial en cines, programada entre el 3 y el 5 de octubre, solo en salas de Estados Unidos. A través de un posteo en Instagram, Taylor escribió: “Por la presente, te invito a una deslumbrante velada”. La experiencia incluirá el estreno mundial del videoclip de su nuevo single, “The Fate of Ophelia”, y también material exclusivo con imágenes del detrás de escena, explicaciones sobre la creación del disco y momento íntimos de Taylor explicando las letras de sus canciones.

Taylor Swift presentó en sus redes sociales la tapa de su último disco de estudio (Foto: Instagram @taylorswift)

Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial del evento y, como era de esperarse, muchas funciones están cerca de agotarse. Por el momento se desconoce si en el resto del mundo llegará en algún momento esta superproducción en un formato similar para disfrutar en los cines.

Todo lo que se sabe del nuevo disco

The Life of a Showgirl se lanzará el 3 de octubre. Contará con 12 canciones originales y una colaboración muy esperada con Sabrina Carpenter, con quien Taylor comparte una amistad y parte del tour global. El concepto del álbum está inspirado en el universo teatral de las showgirls, con una estética retro, cinematográfica y mucho dramatismo. Todo apunta a que este será uno de los lanzamientos más ambiciosos de su carrera.

Hasta ahora la única colaboración confirmada del disco es junto a Sabrina Carpenter (Foto: Instagram @taylorswift)

En las primeras imágenes que compartió en su cuenta de Instagram oficial se puede ver a Taylor vestida como una vedette con plumas de colores rojos y amarillos, y gran cantidad de brillos. Su inspiración artística serían las grandes estrellas de Las Vegas y las actrices de la generación dorada, con las que buscaría contar en sus nuevos singles el profundo mundo de las divas más aclamadas de la industria con un toque personal y se espera en muchos casos autorreferenciales.