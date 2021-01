New Radicals, la banda de un solo hit que volvió después de 22 años para la asunción de Joe Biden Fuente: AFP

Joaquín Vismara

A lo largo del miércoles, la asunción presidencial de Joe Biden en Estados Unidos contó con una lista notable de artistas que, de manera presencial o remota, musicalizaron las varias horas de jornada que había por delante en el traspaso (tácito) de mando. Sin la posibilidad de llevar a cabo el característico acto con desfile hacia la Casa Blanca, Lady Gaga y Jennifer Lopez cantaron durante la asunción y por la noche, hubo un show televisivo que condujo Tom Hanks y en el que cantaron Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Bruce Springsteen y Katy Perry, entre otros. Entre todos los nombres rutilantes que fueron desfilando en estos y en otros momentos de la jornada, hubo uno muy especial: New Radicals, un grupo one hit wonder de los noventa que, aunque llevaba ya veintidós años separado, resultó tener una justificación más que válida para ser parte del espectáculo.

Para entender esta historia es necesario hablar de Gregg Alexander. Nacido en Michigan en 1970 en el seno de una familia de testigos de Jehová, pasó gran parte de su adolescencia estudiando guitarra y piano junto a su hermana Caroline hasta que firmó su primer contrato discográfico a los 16 años. Poco después, Alexander publicó dos discos solistas en 1989 y 1992 que pasaron más que desapercibidos, y si bien no decidió darse por vencido en la industria entendió que debía tomarse más tiempo para pensar su próximo paso. Así fue como en 1997 creó New Radicals, un grupo sin elenco estable (o "con puerta giratoria", como le gustaba definirlo), en el que él era la única pieza fija y, por ende, su director artístico.

Con el estudio convertido en un desfile constante de músicos amigos (entre los que se encontraba Rusty Anderson, futuro guitarrista de Paul McCartney), Alexander consiguió que el mismo sello que había publicado sus dos primeros discos financiase la grabación del álbum de su nuevo proyecto, y así fue como consiguió hacerse con un presupuesto de 600.000 dólares. Bien acompañado y con saldo a favor, el músico y productor puso todas sus fichas en la canción "You Get What You Give", un tema pop con carcasa de rock alternativo que no tardó en propagarse por los rankings de todo el mundo, Argentina incluida. Su éxito hizo que Maybe You've Been Brainwashed Too, el primer y único disco de la banda, vendiese un millón de copias en los Estados Unidos.

Pero, además, el tema era una declaración de principios. Para intentar demostrar lo poco que le interesaba la realidad a los medios, Alexander decidió que el último párrafo de la letra tuviese dos ejes bien marcados. El primero, en clave de denuncia, apuntaba contra las estafas de las empresas aseguradoras de vida, la reguladora de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos, conocida como FDA, y los por entonces experimentos de clonación. El segundo incluía la mención a algunas celebridades del momento (Beck, Marilyn Manson, Hanson y Courtney Love), a quienes acusaba de falsas y les recomendaba: "vuélvanse a su mansión, los vamos a hacer entrar a patadas en el culo". La mezcla no era fortuita: Alexander quería mostrar que a la prensa sólo le importaría el chusmerío con sus colegas y no lo que tenía para decir sobre la agenda política. Y tenía razón. De la mano del single, New Radicals fue noticia en 1998, pero sólo por haber atacado a sus colegas en la canción.

La experiencia agridulce de sentirse incomprendido y lo agotadora que le resultó tener que salir de gira para promocionar el álbum hizo que Alexander decidiese disolver a New Radicals en 1999 para dedicarse a componer y producir para otros. Desde las sombras, escribió y trabajó para Enrique Iglesias, Rod Stewart, Sophie Ellis Bextor e incluso para Hanson, con quienes colaboró a solo cinco años de haberlos criticado públicamente. Sin la necesidad de tener que estar a cargo de un rol protagónico, Alexander encontró su lugar en la industria, y nada parecía capaz de sacarlo de su anonimato voluntario, hasta que la carrera presidencial estadounidense de 2020 lo obligó a cambiar de planes.

Durante el rally electoral, Doug Emhoff, marido de la actual vicepresidenta Kamala Harris, utilizó varias veces la canción como parte de la banda de sonido de los actos. Pero había también un vínculo más personal: en su autobiografía, Promise Me, Dad, Joe Biden contó que su familia solía escuchar "You Get What You Give" para darse ánimo mientras su hijo Beau atravesaba una enfermedad terminal. Después de conocer esta historia, Alexander le prometió que reuniría a New Radicals para interpretarla en vivo, y cumplió su promesa el miércoles 20. Aunque no pudo reunir a la formación de la banda que grabó el disco en 1998 por los protocolos de distanciamiento y debió acudir a músicos locales de Philadelphia para poder tocar, el cambio seguía teniendo sentido en el marco de su propia política de banda con puerta giratoria.

