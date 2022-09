La China Suárez y el glamoroso look que eligió para la alfombra roja del film Objetos en Madrid

escuchar

Si hay alguien que impone tendencia y siempre está atenta a la moda esa es Eugenia “La China” Suárez . Pocos días después de deslumbrar en la semana de la moda de Nueva York, la actriz viajó a Madrid para el estreno de su película Objetos e impactó con un glamoroso look, que dejó a todos sin palabras en la alfombra roja.

Para la ocasión, la estrella argentina lució un vestido en corte sirena de la diseñadora Carolina Herrera, bordado completamente en lentejuelas rojas y con un escote recto que dejaba al descubierto su espalda y sus brazos . El look lo completó con un clutch negro con detalles en dorado, maquillaje natural y un rodete que permitía que se vea el tatuaje que tiene bajo su nuca.

La China Suárez lució un vestido de Carolina Herrera The Grosby Group - G3/The Grosby Group

En la alfombra roja estuvo acompañada de sus compañeros de elenco, Álvaro Monte -“el profesor” de La Casa de Papel- y Verónica Echegui. También posó junto a ellos el director del largometraje, Jorge Dorado.

La China junto a Álvaro Monte, Verónica Echegui y el director del film, Jorge Dorado The Grosby Group - G3/The Grosby Group

Esta película cuenta la historia de Mario (Monte), quien trabaja en un almacén de objetos perdidos, en donde guarda todo tipo de cosas acumuladas durante años. El hombre, que decidió alejarse de la sociedad, dedica su tiempo libre a averiguar el origen de las piezas para devolvérselas a sus dueños y que de esta manera puedan recuperar pedazos perdidos de sus vidas.

Una joven policía, Helena (Echegui), quien lo visita con frecuencia le lleva un día una valija rescatada de un río, en donde Mario encuentra ropa de bebé junto a restos humanos. Decidido a investigar por su cuenta el origen de los restos, termina encontrando a Sara (Suárez), una mujer atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas.

China Suárez en el estreno de la película "Objetos" en Madrid. The Grosby Group - G3/The Grosby Group

La China llegó hace unos días a la capital española junto a Magnolia, su pequeña de cuatro años fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Instaladas allí, madre e hija caminaron por las calles de la ciudad, se sacaron fotos, comieron cosas ricas y aprovecharon para disfrutar de un tiempo a solas las dos. En la Argentina quedaron sus otros dos hijos, Rufina, de 9 años fruto de su amor con Nicolás Cabré, y Amancio, de dos, quienes están al cuidados de sus respectivos padres.

Ni bien puso un pie en Madrid, Eugenia fue a un supermercado a comprar una cantidad exorbitante de chocolates, una de sus debilidades, y compartió en sus redes sociales su alegría al conseguir una de las golosinas que no están disponibles en el país. “Las compras importantes”, escribió como epígrafe, aunque en la foto también se podía ver una bolsa de una reconocida casa en donde venden maquillajes.

Eugenia y Magnolia en las calles de Madrid Lagencia Press/The Grosby Group

Ayer por la noche, la actriz cumplió uno de sus sueños: ser invitada al popular programa español El hormiguero, conducido por Pablo Motos, en donde contó una historia paranormal que vivió junto a Rufina.

“Estaba durmiendo sola con mi hija, que en ese momento tendría tres meses, y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Y dije ‘vinieron por nosotras’. No se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana, yo estaba durmiendo en bombacha, y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda”, relató entre risas, aclarando que siempre contó la historia como algo gracioso, pero que hace un tiempo su terapeuta le dijo que era algo serio. “Salté un piso por la ventana, empecé a llamar a los vecinos y a seguridad. La imagen era un poco fuerte porque yo nunca me percaté de que seguía en bombacha. Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás”, continuó.

La China Suárez en El Hormiguero instagram @sangrejaponesa

Finalmente, cuando se encontraban ya en el interior de su hogar descubrieron que no había nadie. “Además había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa tirada en el piso explotada. No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse”, remató y aseguró que esa es solo una de las tantas vivencias paranormales que tuvo a lo largo de los años.

La China se encuentra en un gran momento de su carrera, además de animarse a lanzar su propia música, la artista sigue diseñando su marca de ropa, se prepara para lanzar un perfume propio y continúa su labor como actriz. Y también, gracias a su profesión, sigue recorriendo el mundo. En el último tiempo pasó por los Estados Unidos, Chile, Uruguay y, ahora, España.