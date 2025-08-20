Latin Icon: el premio por el que el boricua Ricky Martin hará historia en los MTV VMA 2025

El puertorriqueño Ricky Martin suma un nuevo hito a su carrera y hará historia al ser el primer cantante que reciba el premio Latin Icon en los MTV Video Music Awards (VMA) 2025. La nueva categoría busca celebrar la presencia latinoamericana en la industria musical de todo el mundo.

Ricky Martin será el primer artista en recibir un Latin Icon

A 25 años de convertirse en el primer artista latino masculino en ganar un premio al mejor video pop en los MTV Video Music Awards de 1999, Ricky Martin vuelve a hacer historia al ser el primer ganador del Latin Icon.

Ricky Martin será el primer ganador del Latin Icon, la nueva categoría de los VMAs (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Richard Shotwell - Invision

El puertorriqueño ya tiene múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Sin embargo, este galardón de MTV es diferente: reconoce los artistas que han marcado la música y la cultura a nivel mundial.

A lo largo de su carrera, el cantante de “Livin’ la Vida Loca” ha logrado encabezar las listas de éxitos de todo el mundo y ha contribuido a la llamada “explosión latina” que abrió el camino para muchísimos artistas en el pop mundial.

“Su carrera de cuatro décadas lanzó la música y cultura latinas a la corriente ‘mainstream’, con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario”, valoró MTV sobre el cantante en un comunicado el lunes, según informó EFE.

Además de recibir su estatuilla, el puertorriqueño realizará un show durante la gala de premiación. Otra de las estrellas latinas que actuará es el colombiano J Balvin, que se presentará con su nuevo “Zun zun” junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, y “Noventa”, junto a DJ Snake.

Cuándo son los VMAs 2025 y dónde se podrán mirar

Los VMAs 2025 están pautados para el domingo 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, en Nueva York. La gala se transmitirá en vivo por CBS en Estados Unidos, el canal oficial de MTV en el resto del mundo y también se podrá ver a través de la plataforma de streaming Paramount+.

En el comunicado, MTV confirmó que durante la edición número 42 también realizarán presentaciones en vivo la Sabrina Carpenter, Alex Warren, Busta Rhymes y sombr.

Busta Rhymes será el primer ganador del premio Rock the bells Visionary Award Instagram: @bustarhymes

Aparte de Ricky Martin, se premiará también con un nuevo galardón, el rapero estadounidense Busta Rhymes será el primer ganador del premio Rock the bells Visionary Award por, según describió MTV, su “impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable”.

¿Quiénes son los principales nominados de los VMAs 2025?

Los nominados de este año se anunciaron el pasado 5 de agosto. En la lista se destacaron: Lady Gaga encabeza con nominaciones en 12 categorías, seguida por Bruno Mars con 11 y Kendrick Lamar con diez.

Mientras que entre los de mayor popularidad también resaltan la estadounidense Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink con ocho nominaciones; y Ariana Grande y The Weeknd con siete.

Con ocho nominaciones, la cantante Sabrina Carpenter también será una de las estrellas que cantarán durante la gala (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS� - AFP�

Cabe recordar que los ganadores de la mayoría de secciones son definidos por el público, excepto en las categorías consideradas “profesionales”, como las de Mejor Coreografía o Mejor Edición de Video, que son definidas por especialistas del rubro.