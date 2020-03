Ricky Martin y Sebastián Yatra anunciaron que estrenan "Falta de amor" juntos

Los cantantes anunciaron que mañana saldrá a la luz "Falta de amor", la canción que hicieron juntos Crédito: Instagram

Ricky Martin no deja de sorprender a sus fanáticos al compartir diariamente videos para concientizar sobre la pandemia de coronavirus y la importancia de respetar la cuarentana. Hace pocas horas, el artista boricua se tomó un respiro y reveló un inminente estreno : mañana a las 21 saldrá a la luz la canción " Falta de amor ", donde canta junto a Sebastián Yatra .

El cantante colombiano expresó su emoción a través de sus redes sociales, y contó que para él fue un "honor" cantar junto a Martin: "Aún no me lo creo @ricky_martin #FaltaAmor Espero que esta canción los pueda acompañar en estos momentos difíciles. A mí me ha acompañado a superar tantas cosas duras. ¡Disponible a partir de este jueves!".

La canción fue escrita por Yatra -quien está en pareja con Tini Stoessel - y hasta el momento sólo se conoce el teaser que compartieron los protagonistas. En el adelanto se ve a al cantante colombiano tocando el piano en un galpón desolado y luego aparece Martin para sumarse a la escena. Los retazos audiovisuales cambian rápidamente y muestran a otros integrantes de una banda musical acompañándolos.

"Que gustazo poder colaborar en esta hermosa canción, hermanito. Muchas cosas buenas en camino. #FaltaAmor este jueves en todas las plataformas digitales", escribió el marido de Jwan Yousef y padre de cuatro hijos. Así, a pesar de todo, Martin encuentra la manera de mantenerse activo en su carrera musical: recordemos que hace dos semanas anunció una gira por Estados Unidos y Canadá junto a Enrique Iglesias que comenzaría en septiembre .

Hasta el momento el tour que unirá al artista español con el cantante boricua sigue en pie, y en una entrevista con CNN aseguraron que estarán atentos al avance del COVID-19 y cuando la fecha esté más cercana evaluarán la situación.