Nadie quiere esto, la serie éxito de Netflix, confirmó la fecha de estreno de su segunda temporada

A casi un año del lanzamiento de Nadie quiere esto, Netflix confirmó que la historia de amor entre una presentadora de pódcast y un rabino, que causó furor entre los suscriptores, tendrá su segunda temporada el 23 de octubre.

La noticia fue anunciada por la cuenta de Instagram de Netflix (Foto: Captura Instagram/@chenetflix)

“Vuelve el amor. Nadie quiere esto 2 llega el 23 de octubre”, publicaron desde la cuenta oficial de Instagram del gigante del streaming junto a una serie de imágenes que adelantan parte de lo que será la segunda entrega de la comedia romántica protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell.

La noticia revolucionó a los fanáticos, que no solo le dieron like a la publicación, sino que dejaron su comentario para celebrar la buena nueva. “Pegué un grito”; “No puedo creer que esto sea cierto, qué emoción” y “Necesito que sea ya 23 de octubre. No aguanto”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Netflix compartió algunas imágenes de la segunda entrega (Foto: Instagram/@chenetflix) Nobody_ES_203_032825_04097

“Primero viene el amor, luego la vida. La última vez que vimos a la agnóstica presentadora de pódcast Joanne (Bell) y al poco convencional (y atractivo) rabino Noah (Brody), su química inigualable sorprendió a todos, incluyendo a la hermana de ella, Morgan (Lupe), al hermano de él, Sasha (Timothy Simons), a su cuñada, Esther (Jackie Tohn), e incluso a ellos mismos. Su chispa resultó más fuerte que todos los obstáculos que intentaban separarlos. Ahora, están de vuelta y totalmente comprometidos a unir sus vidas y a sus seres queridos. Pero sus diferencias siguen existiendo y no pueden ignorarse. El desafío ahora no es solo enamorarse contra todo pronóstico, sino permanecer juntos a pesar de todo”, dice la sinopsis oficial de la nueva entrega, que, al igual que la anterior, contará con diez episodios.

Nadie quiere esto 2 estará disponible el 23 de octubre en Netflix (Foto: Instagram/@chenetflix) Nobody_ES_203_032125_01442

En lo que respecta al reparto, en febrero se anunció que Leighton Meester interpretará a Abby, la antigua némesis de Joanne en la secundaria, quien ahora es una mamá influencer de Instagram. Además, se incorporan al elenco Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed.

Adam Brody en Nadie quiere esto (Foto: Instagram/@chenetflix) Nobody_ES_205_032425_01594

La ficción, que estuvo durante semanas en el ranking de lo más visto del contenido de Netflix, se centra en Joanne, una mujer agnóstica que conduce un pódcast sobre sexo y que un día conoce a Noah, un rabino poco convencional que acaba de terminar una relación. Pese a sus diferencias, sienten una conexión muy especial, pero tienen que enfrentar un montón de obstáculos para estar juntos.

Erin Foster se basó en su propia historia de amor para crear la serie de Netflix, con la que intentó explicar las dificultades de enamorarse (Fuente: Instagram/@erinfoster)

Además de la trama, lo que hizo aún más atractiva a la serie es que está inspirada en una historia de amor real: la de su creadora, Erin Foster, y su marido, Simon. Se conocieron en 2018 en un gimnasio de Los Ángeles y, pese a las diferencias en sus estilos de vida, la conexión entre ellos fue muy fuerte. La relación prosperó tan rápido que se comprometieron un año después y se casaron a fines de 2019 en Nashville, en una ceremonia judía tradicional. Para su boda, Erin tomó la decisión de convertirse al judaísmo reformista, lo que fue un gran paso para ella y una experiencia que influyó en la historia de Joanne y Noah en la serie.