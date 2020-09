"Lo que más amo en la vida es actuar y estoy bastante angustiada por no poder trabajar", dijo la actriz, hija de Alejandro Awada Crédito: Instagram

Naiara Awada expresó su deseo de irse a vivir a otro país ante la falta de oportunidades de trabajo que le presenta la Argentina y criticó a la institución que agrupa a los actores, en sintonía con sus compañeros de rubro que vienen denunciando una crisis como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"No se puede estar tanto tiempo sin trabajar. Como actriz se vive una situación compleja porque no tenemos ningún protocolo y la Asociación Argentina de Actores jamás se comunicó con nosotros. Estamos en una situación de desamparo y hay que pagar un montón de cuentas. Nadie te da una mano", contó la actriz de 26 años al sitio PrimiciasYa, y agregó: "Por suerte tengo la ayuda de mis padres, que no todos la tienen. Tengo muchos amigos actores que están en una situación muy complicada".

"La economía cada vez está peor, no entiendo de qué sirvió esta cuarentena. Empeoró mucho las cosas y quitó muchísimo trabajo. Ahora se están abriendo las cosas mientras se está tocando el pico, no se entiende. Y yo aún no puedo estrenar una película, trabajo desde los 16 años e hice muchas películas. Lo que más amo en la vida es actuar y estoy bastante angustiada por no poder trabajar", remarcó la hija del reconocido actor Alejandro Awada y sobrina de la exprimera dama, Juliana Awada.

"Es muy feo como joven querer irme del país, esa es mi sensación. De ahí a que lo concrete, hay un trecho muy grande. Todo el tiempo pienso en primas que viven afuera, en las posibilidades que yo tendría afuera... Yo amo mi país, pero siento que cada vez estamos peor", finalizó.