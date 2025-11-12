La China Suárez rompió el silencio: habló de Luzu, de su vínculo con Ángela Torres y también criticó a Vicuña

Recién llegada a la Argentina y mientras espera concretar alguna nota con un canal de streaming para hablar de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, su último proyecto, la China Suárez usó su cuenta de X y compartió su versión de la fallida entrevista con Luzu TV. Además, aprovechó para aclarar cuál es su vínculo con Ángela Torres y criticar a Benjamín Vicuña, su ex.

Migue Granados explicó por qué Olga no aceptó entrevistar a la China

El nombre de la actriz volvió al centro de la polémica luego de que desde Olga declinaran la oferta de hacerle una entrevista y Diego Leuco tomara la misma decisión, tras anunciar una charla exclusiva en su programa de Luzu TV ayer por la mañana. Mientras que Migue Granados explicó que a ellos “cuando hay quilombo” no les sirve, Leuco habló de la imposibilidad de cumplir con una condición de la artista: que Nico Occhiato estuviera en el piso.

Luego de que los programas de espectáculos tocaran el tema y compartieran diferentes versiones de lo que sucedió, la ex Casi Ángeles sumó su voz a la historia y habló a través de las redes.

El posteo de la China Suárez

Ante el comentario de una usuaria que criticó a su equipo de prensa por las condiciones que habría puesto la actriz a Luzu TV, la China se despachó anoche con un extenso texto. “Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia. No las puse yo”, aclaró. “Ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien. Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio, por eso me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas yo misma personalmente”, sumó.

Ángela Torres trabaja en Luzu TV Santiago Oroz

Suárez catalogó el episodio como “un malentendido que se podría haber evitado” y que “puede pasar”. “Con respecto a Olga, sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y tuitearon [...] para seguir fomentando el hate. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden”, cerró, en referencia al tuit de Olga que luego borraron, en donde hicieron un chiste en relación con su “cancelación”.

La actriz también reaccionó a un tuit de la cuenta oficial de Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre, donde aseguraron que había dejado de seguir en sus redes a Nico Occhiato. “Nunca lo seguí”, respondió junto al emoji de un beso.

En relación con Ángela Torres, Suárez desmintió que haya puesto como condición no cruzarse con ella. “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”, escribió. Cabe aclarar que Torres se puso de novia con Rusherking, con quien la China había tenido una relación un tiempo antes.

De hecho se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que el llorar en cámara. — China Suarez ♛ (@chinasuarez) November 12, 2025

Por último, la protagonista de Abzurdah también le dedicó una crítica a Benjamín Vicuña, su ex y el padre de sus dos hijos más chicos: Magnolia y Amancio. La actriz respondió al tuit de una cuenta fandom en donde se hablaba del encuentro entre sus abogados y los del chileno para llegar a un acuerdo. “Solo espero que la China así como pone 800 mil condiciones al padre del baño (sic), le ponga no filtrar más nada a la prensa”, decía el mensaje. “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, se despachó la actriz.

De qué se trata la nueva serie de la China Suárez

Disney+ anunció el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie dramática de 22 capítulos protagonizada por Suárez que se podrá ver a través de su plataforma a partir del 19 de noviembre. En la trama, la actriz compone a Letizia, una misteriosa extranjera que arriba a la Patagonia como la prometida de un importante empresario de la región. Todos los habitantes del pueblo no pueden más que sentirse intrigados ante esa mujer, que parece dispuesta a convertirse en una figura relevante de esa sociedad.

Pero lo que nadie puede anticipar es que Letizia en realidad tiene en marcha una sangrienta venganza que llevará a cabo sin medir consecuencias. Hija del fuego: la venganza de la bastarda se presenta como un thriller romántico con altas cuotas de violencia, y el encanto de los escenarios naturales de San Martín de los Andes. Junto a la China Suárez también se encuentran Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia.