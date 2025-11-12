Qué pasó con la China Suárez en Luzu TV y por qué se cayó su entrevista

En el marco del lanzamiento de su nueva serie, la China Suárez tenía prevista una entrevista en el canal de streaming Luzu TV, pero se canceló. Este hecho desató una serie de versiones cruzadas sobre los motivos de la cancelación, que involucraron a la actriz, al conductor Diego Leuco y al fundador del canal, Nico Occhiato. Las razones incluyen problemas de agenda, desacuerdos sobre el enfoque de la entrevista y hasta supuestas exigencias de la actriz.

El trasfondo de la entrevista fallida

Nico Occhiato se refirió a la situación sobre la entrevista de la China Suárez en Luzu TV y explicó que la propuesta llegó para promocionar su nueva serie, Hija del fuego: la venganza de la bastarda. “Nos ofrecen hacer la nota como les llega a los canales cuando hay que hacer prensa de alguna película y nos ofrecen hacer la nota para Nadie Dice Nada, del lunes para hoy”, comenzó a contar el creador del canal de streaming.

Nico Occhiato rompió el silencio sobre la entrevista fallida de la China Suárez en Luzu TV

Según el conductor, la decisión de no concretar la entrevista obedeció a que la programación semanal de su ciclo ya estaba definida y consideró que otros programas del canal podrían ofrecer una mejor cobertura periodística. “Nosotros ya tenemos la semana armada, el programa está yendo para otro lado y como programador creía que tanto Diego en Antes Que Nadie como Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China”, afirmó.

Además, abordó los rumores sobre su posible participación en la entrevista y sostuvo que surgió la idea de que él apareciera en algún momento de la nota, lo cual generó confusión: “Ayer nos empezamos a enterar de esto de que, al aparecer, querían que yo aparezca yo en algún momento de la nota y ahí es cuando decimos ‘para, el programa Antes Que Nadie son los chicos y yo nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría?’”.

La China Suárez desmintió las versiones sobre sus exigencias para la entrevista en Luzu TV (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

En la misma línea, negó cualquier molestia por la situación y restó importancia a la polémica. “¿Cómo voy a estar enojado? Me enojan otras cosas. Fue algo que le llegó a la producción del programa que yo interviniera en algún momento (de la entrevista)”, aseguró.

La versión de Diego Leuco

Diego Leuco, conductor de Antes Que Nadie en Luzu TV, también dio su versión de los hechos y explicó que, inicialmente, se consideró que la actriz participara en Nadie Dice Nada, pero esto no fue posible debido a la programación.

Diego Leuco habló sobre la cancelación de la entrevista de la China Suárez manuel cascallar�

“La primera opción había sido la posibilidad de que estuviera en Nadie Dice Nada y creo que ahí había una imposibilidad de la grilla. Después estaba la idea de hacerlo en AQN o en Patria y Familia, que son dos programas también que tranquilamente podíamos hacer esa nota y que pasara algo copado. Creo que con Patria y Familia había también una cuestión de horarios por parte de la China”, detalló el periodista.

En cuanto al contenido de la entrevista, reveló que su intención era realizar una charla profunda y abordar temas controversiales, pero esta propuesta no fue bien recibida por el entorno de la actriz. “Sentía que era la oportunidad de decir, ‘hagamos una cosa distinta, más profunda, vamos al hueso’. Obviamente, es una persona con la que si vas a hacer una entrevista hay que hablar de todo”, indicó. Sin embargo, agregó: “Pensamos en hablar de los bolonquis, metemos profundidad, y después sí, jodemos, hinchamos las bolas, hablamos de la serie... A eso nos dijeron que no”.

Diego Leuco reveló que su intención era realizar una entrevista profunda y abordar temas controversiales

Además, Leuco confirmó que hubo un pedido para que Nico Occhiato participara en la entrevista. “Empezamos a recibir esta cuestión de si podía estar Nico o no podía estar Nico en algún momentito de la entrevista. Él no podía. Era tan simple como eso”, afirmó el periodista.

La respuesta de la China Suárez

Ante la controversia generada, la China Suárez utilizó su cuenta de X para desmentir los rumores sobre supuestas exigencias de su parte. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo”, escribió la actriz.

Las declaraciones de la China Suárez sobre la cancelación de su entrevista en Luzu TV (X: @chinasuarez)

Suárez aclaró que su preferencia siempre fue ser entrevistada por Diego Leuco. “Ellos querían que fuera a Nadie dice nada, y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado antes y la había pasado muy bien”, sostuvo.

