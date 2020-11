Nati Jota reveló el importante consejo que Ricardo Fort le dio una noche casual en Palermo

9 de noviembre de 2020 • 11:33

La inesperada partida de Ricardo Fort dejó un vacío mediático que al día de hoy muchos todavía intentan llenar con recuerdos, chistes y hasta épicos comentarios del propio empresario. A siete años de su muerte y en la semana en que hubiese cumplido 52 años, el nombre de "El comandante" volvió a posicionarse como tendencia y salieron a la luz algunas anécdotas que muchos desconocían. Tal es caso de Nati Jota, la periodista que reveló un sabio consejo que el actor le dio cuando todavía ella no era conocida públicamente.

"Él siempre salía al mismo boliche en Palermo y yo siempre iba a uno enfrente", comenzó a relatar en la última edición de El show de los escandalones, el programa que conduce Rodrigo Lussich por América. "Me acuerdo que yo tenía 17 años había salido y estaba llorando en la vereda", contextualizó con el humor que la caracteriza.

"Y de repente pasó el Rolls Royce de Ricky para estacionar. Ahí me acerqué y le toqué la ventana", recordó entre entre pícaras risas. "Bajó la ventanilla y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que estaba llorando y me respondió 'Sí, me di cuenta'", confesó con nostalgia.

"Le dije que lloraba por un chico y me contestó: 'Te tenés que buscar uno bueno'", concluyó la historia la influencer. En ese momento, el resto del panel halagó el gesto de Fort y entonces Nati agregó: "Me voy a guardar ese recuerdo en el corazón pero volví a llorar. Te fallé Fort".