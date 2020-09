Nazarena Vélez reveló el curioso motivo por el que empezó a trabajar como modelo

Nazarena Vélez recordó cómo fueron sus inicios en el mundo del modelaje y la publicidad y reveló el curioso motivo por el que quiso empezar a trabajar en los medios Crédito: Instagram: @nazarenavelez

6 de septiembre de 2020 • 14:35

Nazarena Vélez recordó cómo fueron sus inicios en el modelaje y la publicidad, cuando tenía 14 años, y reveló el curioso motivo por el que se lanzó al mundo artístico. En diálogo con Vivo por vos (elnueve) contó que todo empezó por un deseo adolescente y que desde el primer casting que hizo fue un viaje de ida de nunca acabar.

Carolina Papaleo y Julián Weich revivieron algunas de las publicidades y tapas de revista icónicas de Vélez durante sus épocas doradas de modelaje, y le preguntaron cómo le surgió la vocación por las pasarelas.

"Me acuerdo que yo me quería comprar una bicicleta de carreras y en mi familia somos seis hermanos, así que me parecía muy desubicado pedírsela a mi mamá o a mi papá teniendo cinco hermanos más", reveló.

"Sabía que después se la iban a pedir también mis hermanos, así que busqué la manera de trabajar para comprarla", continuó. "En ese entonces se elegía Miss Quilmes y todos me decían que me anotara. Me presenté, gané y quedé en una agencia de modelos", confesó.

"A partir de ahí, nunca dejé de trabajar. Pude comprarme la bicicleta, y siempre vi el trabajo como algo monetario que me permitía cumplir mis sueños", reflexionó. Weich se asombró ante la motivación que la llevó a empezar su carrera mediática, y le preguntó: "¿Pero por qué una bicicleta de carreras?".

"Si a los 46 años soy una mujer intensa, imaginate lo que era a los 14. Necesitaba descargar, y me encantaba andar en bici", remató Vélez, entre risas. En este sentido, esta no es la primera vez que la actual productora teatral hace un viaje en el tiempo hacia sus comienzos: en su galería de Instagram publicó varias campañas vintage, y siempre sorprende a sus seguidores cuando destapa sus primeras apariciones televisivas.