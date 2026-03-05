“¿Te querés casar conmigo?”: la romántica propuesta de Martín Migueles a Wanda Nara en Milán

Martín Migueles difundió una imagen junto a Wanda Nara en la ciudad de Milán. La fotografía capturó un momento de la pareja en Italia y exhibió un anillo de lujo en la mano de la modelo. El registro digital sobre el posible futuro matrimonio surgió algunos meses después del inicio del vínculo entre el deportista y la conductora del programa MasterChef Celebrity.

Cómo fue la romántica propuesta de Martín Migueles a Wanda Nara en Milán

Martín Migueles utilizó su perfil de la red social Instagram para expresar un pedido de matrimonio a Wanda Nara. El texto apareció al pie de una foto donde ambos compartían una comida. La frase: "¿Te querés casar conmigo?" acompañó la postal. Muchos usuarios en las redes observaron que la ella exhibió una joya con brillantes en su dedo anular durante el encuentro.

El llamativo posteo de Martín Migueles en Instagram (Foto: Historias de Instagram @martin_migueles)

La relación entre ambos comenzó en los primeros días de septiembre de 2025.

Qué dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por su casamiento

Yanina Latorre, en su programa SQP (América TV) buscó el testimonio de la protagonista. La conductora les consultó a sus panelistas sobre lo ocurrido: “El novio de Wanda, que decían que era el personal trainer, acaba de subir una historia: ‘¿Te queres casar conmigo?’. ¿Le pregunto si esto es real?”. Acto seguido, le envió el mensaje de voz en vivo para obtener precisiones sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, Nara mantuvo el misterio frente a las consultas.

Yanina Latorre le preguntó en pleno vivo a Wanda Nara si se casará con Martín Migueles

Wanda Nara reaccionó con otro posteo en su cuenta personal de Instagram horas después de la noticia: se trató de una foto donde se la podía ver frente al espejo con un tapado amplio y un bolso de la firma Louis Vuitton. La imagen permitió ver con claridad el anillo de diamantes en su mano izquierda. Esta acción alimentó las versiones de compromiso con su novio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.