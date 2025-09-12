Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance con una foto muy acaramelados

Luego de varias semanas en las que los rumores no dejaron de circular, Nicki Nicole decidió terminar con las dudas y blanquear su relación con el futbolista español Lamine Yamal. La confirmación llegó durante un evento de moda en Barcelona, donde la cantante habló ante la prensa sobre su vida sentimental. Como si eso fuera poco, dio un paso más y compartió en sus redes la primera foto juntos y rápidamente se volvió tendencia.

Mediante sus redes sociales, la pareja decidió compartir dos postales que no pasaron desapercibidas. La primera fue publicada por Lamine Yamal y allí se ve a Nicki Nicole en primer plano, recostada sobre el pecho del futbolista. Con esta imagen, el jugador abrió la puerta a la intimidad de la relación y confirmó lo que hasta hace poco eran solo rumores.

La postal que compartió Lamine Yamal con Nicki Nicole (Captura: Instagram @lamineyamal)

Poco después fue la rosarina quien subió su propia foto, pero esta vez ambos posaron frente a la cámara. Mientras ella lució un gesto serio, él optó por una sonrisa, para dejar en claro la complicidad que los une en esta nueva etapa. Además, mostraron lo que veían en streaming: la comedia española La que se avecina.

Entre sonrisas y complicidad: la primera foto de Nicki Nicole con Lamine Yamal (Captura: Instagram @nicki.nicole)

Como era de esperarse, las imágenes no pasaron desapercibidas y en cuestión de minutos comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales, convirtiéndose en un verdadero furor. De inmediato, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios para la flamante pareja.

Nicki Nicole habló por primera vez de su relación con Lamine Yamal

Cabe destacar que estas imágenes llegaron apenas un día después de que Nicki Nicole hablara públicamente, por primera vez, sobre su relación con Lamine Yamal. La ocasión fue un desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium. Allí, la artista fue consultada por la prensa acerca de su situación sentimental. Con una sonrisa y visiblemente entusiasmada, la rosarina no dudó en responder: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. De inmediato, sus palabras despejaron cualquier especulación y pusieron fin a los rumores de crisis e infidelidad que habían circulado en las últimas semanas.

Nicki Nicole aseguró que está feliz y enamorada

La estadía de Nicki en Barcelona no solo está vinculada a su flamante relación, sino también a sus compromisos profesionales. Allí, recibió el cariño del público y lo expresó con gratitud: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”. A su vez, su participación en el evento no solo marcó un hito personal, sino que también la consolidó como una figura en pleno crecimiento profesional.