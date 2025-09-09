Zaira Nara habló de los rumores de romance con Victorio D’Alessandro y en el medio apareció una ex
La modelo celebró su cumpleaños con una superfiesta y publicó una foto con el actor que dio de qué hablar; fue consultada por el vínculo que tienen y dejó los tantos en claro
El fin de semana, Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37 con una megafiesta con temática cowboy en un boliche de Costanera. Hubo varias personalidades famosas, desde su hermana Wanda Nara, sus padres Nora Colosimo y Andrés Nara y su sobrino mayor Valentino López. También Brenda Gandini, Emilia Attias, Verónica Lozano y Lizardo Ponce, entre otros. Pero, además de las repercusiones del festejo, surgieron rumores de romance entre la cumpleañera y uno de sus amigos invitados. ¿Quién? Victorio D’Alessandro. Rápidamente, la modelo rompió el silencio y dejó en claro cuál es su vínculo con el ex Casi Ángeles.
Recientemente, se comenzó a vincular a Nara con D’Alessandro. Ambos suelen compartir varios eventos juntos, invitados por las empresas con las que trabajan, y ella lo incluyó en la lista de su fiesta de cumpleaños. Incluso subió a su feed una foto que se sacó con él durante la velada y un video donde se los pudo ver a ambos con Emilia Attias. Esto hizo que más de uno se preguntara si entre ellos existía algo más que una simple amistad. En la emisión del lunes 8 de septiembre de Sálvese quien pueda (América TV), reprodujeron un mensaje de voz que la modelo le envió a su amigo Lisardo Ponce en el que dejó en claro cómo es su vínculo con el actor.
“No amigo, te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen: ‘Viene la info de tal lado’; ‘viene la info de adentro de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos porque son mis amigos. Es como que me inventen algo con vos o con Franquito o con Vico o con cualquiera que estuviera en la fiesta. Son todos mis amigos“, sostuvo Zaira Nara.
En la misma línea arremetió: “Me llama mucho la atención que flasheen que yo pueda llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando, no soy tan pelo***”. Si hiciera un posteo con alguien, claramente al primero que no pongo es al que me agarré, pero es cien por ciento mentira todo lo que están diciendo".
“Además, el invento de que me fui al baño, ¡qué flashean! ¡Qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño de un boliche, tengo casa! Me cambié atrás de la cortina del VIP con Anita, mi estilista, porque me daba fiaca ir al baño porque tenía unas sandalias muy altas que me hacían doler los pies, entonces me cambié y me puse un vestido negro y unos borcegos. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas, mira si voy a ir al baño... ¡Por Dios! Me rió de la gravedad del asunto, soy madre chicos, por favor", sentenció.
Pero aunque Nara aseguró que con D’Alessandro son solo amigos, otra implicada reconoció que tuvo un affaire con el ex Casi Ángeles. “Yo a ella le creo. Ahora, una personalidad como la de Vico, que es super seductor, es divino...”, comentó Majo Martino. “A mí me dijeron que ahí comiste”, le dijo Yanina Latorre, dando cuenta de que entre ella y el actor pasaron cosas.
Lejos de negarlo, con una sonrisa pícara, Martino reconoció que pasó algo en 2016. “¿Por qué no quiere contar de una? Porque tiene varias a la vez. Le tengo mucho cariño a Vico y es muy del baño...“, lanzó la panelista, aunque aclaró que con ella no. ”Te hundiste sola”, sentenció Yanina Latorre.
