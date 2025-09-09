Ivana Figueiras confirmó su romance con Darío Cvitanich y descartó ser “la tercera en discordia”

El nombre de Ivana Figueiras comenzó a rondar en los medios de comunicación tras ser vinculada con Darío Cvitanich, el exjugador de Boca y Racing que se separó de Cecilia “Chechu” Bonelli, tras 14 años de relación.

La modelo y empresaria, hija de Marcelo Figueiras, estuvo muy vinculada sentimentalmente a Cvitanich, aunque, en principio, eran solo rumores. Sin embargo, en las últimas horas, confirmó su romance en una escueta entrevista con el programa Intrusos (América).

Ivana Figueiras confirmó su relación con Darío Cvitanich (Foto: Instagram @figueirasivana)

Tras bajar de un auto, en camino a la fiesta de cumpleaños que organizó Zaira Nara en el boliche Caramelo, Figueiras habló con el móvil de Intrusos y se limitó a decir la frase “todo bárbaro” al ser consultada, recurrentemente, por su incipiente relación con el exfutbolista.

Vestida de cowboy, debido a la temática del cumpleaños, Figueiras continuó a paso firme hasta que se detuvo, previo a la entrada al boliche, para descartar una posible infidelidad por parte de Cvitanich.

Romance confirmado: Ivana Figueiras está en una relación con Darío Cvitanich

“¿Con Chechu Bonelli pudiste hablar?“, lanzó el periodista, quien recibió la rápida respuesta por parte de la modelo. ”No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia. No hay nada“, afirmó. Para culminar, antes de subir las escaleras que conducían al boliche, Figueiras, a la distancia, esbozó una sonrisa cuando el periodista le consultó si estaba enamorada de él.

La mención de la “tercera en discordia” se da por un cruce de fechas entre el comienzo del vínculo entre la modelo y el exfutbolista, a mediados de agosto, y la separación de Cvitanich de Bonelli. A raíz de esto, el deportista, campeón con Boca y Racin g, rompió el silencio hace unos días por intermedio de una charla con el periodista Daniel Fava, integrante del programa A la tarde (América).

Darío Cvitanich habló de su separación de Chechu Bonelli y de su nuevo romance con Ivana Figueiras (Video: América TV)

“Es una separación que lleva más de seis meses. Es un blanqueo que se hizo hace aproximadamente dos meses en un medio de comunicación. Y al mismo tiempo que blanqueó fue porque recién ahí estaba comenzando a conocer a Ivana, con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo", declaró Fava tras una charla que mantuvo con Cvitanich.

Y, agregó: “A Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer, la relación se terminó porque se acabó el amor”. Cabe destacar que Cvitanich con Bonelli mantuvieron un idilio de 14 años y formaron una familia compuesta por tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia.

En cuanto a Chechu Bonelli, la conductora y modelo decidió mantenerse hermética ante la prensa. “Chicos, por favor, no voy a hablar”, dijo en una situación donde la rodearon diferentes canales de televisión para conocer su parecer sobre la relación que está llevando su expareja.

Chechu Bonelli habló tras su separación de Darío Cvitanich (Video: AMérica TV)

“No tengo nada para decir, gracias de verdad. Estoy recontra bien“, lanzó, con cierta ironía. Visiblemente incómoda ante el asedio de los medios, la modelo se puso firme y dejó de responder las consultas. ”¿Por qué elegís el silencio?“, lanzó un periodista, quien recibió la respuesta lapidaria por parte de Bonelli, quien siguió firme en su postura: ”Porque me hace más mujer".