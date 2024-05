Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña vivieron una situación comprometida en vivo tras la filtración de un audio

Escuchar

El elenco de Nadie Dice Nada (Luzu TV) se encuentra de gira por España y mostró a través de las redes sociales los idílicos destinos que recorrieron, donde llenaron los establecimientos en los que se presentaron con entradas agotadas. En medio de los shows, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se enfrentaron a los rumores de compromiso y sus compañeros los posicionaron en una situación comprometida al aire en Mallorca.

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no la iba a subir, pero viendo la historia que subió él, me parece que ya sucedió”, relató la influencer Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu. Posteriormente, mostró la imagen de Nico Occhiato en una tienda de la reconocida joyería.

Las fotos que compartió la influencer Instagram: juariu

Los rumores de compromiso entre la pareja, que blanqueó su romance en enero de este año a través de un programa que emitieron desde Mar del Plata, comenzaron a difundirse. A pesar de que ninguno de los dos confirmó ni desmintió la noticia, esta semana fueron protagonistas de una situación comprometida en vivo y se refirieron al tema de las bodas.

Durante su travesía en España, el elenco llenó el Teatro Rialto en Madrid y el Teatro Coliseum de Barcelona, para llegar este lunes a la isla de Mallorca. Durante el vivo de Nadie Dice Nada, la producción compartió un audio que generó tensión y risas en el estudio.

“Fui a comprar un anillo y se hizo re viral. Le estaba comprando un anillo a mi novio y todos se dieron cuenta de que me comprometí”, se escuchó con la voz de una joven anónima. “¿Qué está contando?”, expresó exaltado Nico Occhiato, mientras sus compañeros estaban expectantes y con una sonrisa pícara.

La foto que confirmaría la pedida Instagram: juariu

Mientras Nacho Elizalde y Momi Giardina mostraban desconcierto, Flor Jazmín advirtió algo: “Ni Taty ni Valen [las productoras del ciclo] están mirando para acá”. Al instante, el conductor apuntó: “¿No lo escucharon? ¿Ustedes no van filtrando audios? Poné otro, Pulpo”. Mientras, Elizalde procuró de darle un poco de entretenimiento al asunto y aseveró: “No. Ponelo de vuelta”. “No me hagan hablar”, cerró su compañera comediante.

Las palabras con las que Nico Occhiato blanqueó su relación con Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se situaron en el foco de los rumores de romance semanas antes de blanquearlo. La confirmación sucedió durante un programa en vivo desde Mar del Plata, donde los integrantes de Nadie Dice Nada aplaudieron y felicitaron a la reciente pareja, en enero pasado.

“Para no dar vuelta más a la situación, porque si no nos sacan fotos”, comenzó el conductor del ciclo. Y continuó: “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije, ya está”. Flor Jazmín no pudo contener la emoción y estalló en llanto al lado de sus compañeros: “Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, anticipó.

Y pronunció entre lágrimas, para confirmar la feliz noticia a los oyentes: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo. Sí, estamos juntos”, concluyó.

