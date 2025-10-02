La reacción de Nico Vázquez por la opinión de Mario Pergolini de su separación de Gimena Accardi: “Estuve de tu lado”

Nicolás Vázquez participó este miércoles en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en la pantalla de eltrece. Durante la emisión, se produjo un momento incómodo cuando el conductor hizo un comentario inesperado sobre la vida personal del actor y su reciente separación de Gimena Accardi.

Previamente, el anfitrión y su invitado repasaron distintos temas, incluido el papel que Vázquez interpreta en la obra Rocky, uno de los grandes éxitos teatrales de la cartelera porteña. En ese marco, Pergolini propuso: “¿Alguna vez intentaron hablar con bucales puestos?”.

De inmediato, él mismo, junto al actor y los panelistas del programa, se colocaron protectores para hacer la prueba en vivo. Con el aparato en la boca, Pergolini miró al artista y expresó: “Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”.

La inesperada frase fue interpretada como una referencia a la ruptura amorosa del actor, que respondió de inmediato y con seriedad: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”.

El intercambio generó sorpresa en el estudio, ya que se daba en un contexto humorístico, clima que rápidamente se logró recuperar gracias a que Vázquez se concentró en mantener la conversación con los protectores bucales puestos, lo cual suponía cierta dificultad a la hora de articular las palabras.

Tras esa situación, Vázquez se levantó y empezó a moverse en círculos imitando los movimientos de un primate mientras pronunciaba frases poco comprensibles con el protector bucal puesto, lo que dio lugar a un nuevo momento destacado de la transmisión. “Este programa va a dejar memes de mí que los voy a odiar toda mi vida”, lanzó Pergolini.

La visita de Vázquez también incluyó un intercambio de boxeo entre ambos en sintonía con la temática de Rocky. Con guantes puestos, Vázquez se encargó de mostrarle al presentador algunos movimientos básicos. La escena terminó a los pocos minutos debido a la falta de coordinación en los golpes, aunque con muchas risas.

Reencuentro con Accardi

Días atrás, Vázquez compartió con Gimena Accardi un evento con motivo de la primera comunión de un niño cercano a su círculo íntimo. Cabe recordar que, a pesar de la separación, ambos actores mantienen un vínculo cordial después de haber compartido casi dos décadas juntos.

Tras el encuentro, ambos dejaron rastros de la reunión, aunque sin mencionarse entre sí. Accardi publicó en su cuenta de Instagram una imagen de una torta decorada con un ángel y un cartel de Primera Comunión, y en otra foto apareció junto al niño homenajeado. Vázquez también subió un posteo donde se apreciaba el living de la casa donde se celebró el encuentro y posó con el mismo niño: “Feli del amor”, expresó.

Tras la separación de la pareja, Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez

Tanto la actriz como el actor y productor han manifestado en distintas oportunidades que, pese al fin de su relación, conservan afecto y respeto mutuo. Además, parte de sus amistades se mantienen compartidas, lo que hace que sus caminos se crucen en distintas ocasiones.

Días antes de esta reunión, la actriz había hablado públicamente sobre su situación personal en una entrevista con LAM (América TV), en la que se refirió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con otra persona y al proceso posterior a la separación.

“Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición. Ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”, afirmó.

En ese diálogo, también remarcó que lo esencial para ella es la verdad que comparten con su exesposo: “Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. No me dan ganas de aclarar nada más, digan lo que digan. Yo lo que quería aclarar ya lo aclaré”.

La actriz sostuvo además que durante esta etapa contó con el apoyo de Vázquez, así como de su familia y amigos más cercanos. “Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, zanjó.

La pareja, que atravesó distintas situaciones difíciles en el pasado, terminó por concretar el divorcio tras un acto de infidelidad y un desgaste sostenido en la convivencia.