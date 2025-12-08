LA NACION

Todas las fotos de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Fue mágico”

El sábado, la pareja dio el “sí, quiero” en una estancia en la provincia de Córdoba

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su boda de cuento de hadas Fotos: @mauriciogaray_
Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su boda de cuento de hadas Fotos: @mauriciogaray_
Tres días después de su casamiento por civil, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron el "sí, quiero" en Estancia Bosque Alegre, a 20 kilómetros de Villa Carlos Paz. La novia llegó del brazo de su padre, el productor teatral Miguel Pardo, que la acompañó hasta el altar Fotos: @mauriciogaray_
Tres días después de su casamiento por civil, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron el "sí, quiero" en Estancia Bosque Alegre, a 20 kilómetros de Villa Carlos Paz. La novia llegó del brazo de su padre, el productor teatral Miguel Pardo, que la acompañó hasta el altar Fotos: @mauriciogaray_
Con el bosque como testigo, el actor aguardaba a su gran amor junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia "China" Suárez Fotos: @mauriciogaray_
Con el bosque como testigo, el actor aguardaba a su gran amor junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia "China" Suárez Fotos: @mauriciogaray_
Para la ocasión, cuya temática fue estilo bosque encantado, los novios eligieron una decoración cálida con velas, flores blancas y luces colgantes que acompañaba el entorno natural Fotos: @mauriciogaray_
Para la ocasión, cuya temática fue estilo bosque encantado, los novios eligieron una decoración cálida con velas, flores blancas y luces colgantes que acompañaba el entorno natural Fotos: @mauriciogaray_
La felicidad de Pardo y Cabré al momento de los votos matrimoniales y el intercambio de anillos Fotos: @mauriciogaray_
La felicidad de Pardo y Cabré al momento de los votos matrimoniales y el intercambio de anillos Fotos: @mauriciogaray_
El beso que selló su unión como marido y mujer, con sus familiares y amigos como testigos Fotos: @mauriciogaray_
El beso que selló su unión como marido y mujer, con sus familiares y amigos como testigos Fotos: @mauriciogaray_
"Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico", expresaron los recién casados a través de sus redes sociales Fotos: @mauriciogaray_
"Mucha felicidad y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial. Fue mágico", expresaron los recién casados a través de sus redes sociales Fotos: @mauriciogaray_
La actriz, bailarina y directora teatral cordobesa lució un diseño de Ana Pugliesi, mientras que el actor llevó un traje de Daniel Casalnovo Fotos: @mauriciogaray_
La actriz, bailarina y directora teatral cordobesa lució un diseño de Ana Pugliesi, mientras que el actor llevó un traje de Daniel Casalnovo Fotos: @mauriciogaray_
Tras casi dos años de relación, Cabré y Pardo eligieron casarse en la ciudad en la que se enamoraron durante el verano de 2024, mientras él protagonizaba Los mosqueteros del rey y ella dirigía la obra teatral inmersiva Pabellón Tornú Fotos: @mauriciogaray_
Tras casi dos años de relación, Cabré y Pardo eligieron casarse en la ciudad en la que se enamoraron durante el verano de 2024, mientras él protagonizaba Los mosqueteros del rey y ella dirigía la obra teatral inmersiva Pabellón Tornú Fotos: @mauriciogaray_

Los preparativos de la novia

Los retoques finales antes de la boda. El maquillaje estuvo a cargo de Lautaro Eros Ferrante, y el peinado de Celeste Robledo Fotos: @mauriciogaray_
Los retoques finales antes de la boda. El maquillaje estuvo a cargo de Lautaro Eros Ferrante, y el peinado de Celeste Robledo Fotos: @mauriciogaray_
Rocío Pardo eligió un maquillaje con efecto glow y un perfecto cat eye que destacaba sus ojos. El cabello, lacio y con raya hacia el costado, que daba un toque sofisticado
Rocío Pardo eligió un maquillaje con efecto glow y un perfecto cat eye que destacaba sus ojos. El cabello, lacio y con raya hacia el costado, que daba un toque sofisticado
Los últimos ajustes al vestido creado por Ana Pugliesi Fotos: @mauriciogaray_
Los últimos ajustes al vestido creado por Ana Pugliesi Fotos: @mauriciogaray_
La novia deslumbró con un diseño off-white confeccionado en piel de ángel de seda natural con un top strapless estilo corset y falda drapeada en la cintura. Las joyas fueron de Rubi Rubi Fotos: @mauriciogaray_
La novia deslumbró con un diseño off-white confeccionado en piel de ángel de seda natural con un top strapless estilo corset y falda drapeada en la cintura. Las joyas fueron de Rubi Rubi Fotos: @mauriciogaray_
El velo, de confección artesanal, fue realizado en tul de seda bordado en organza italiana calada Fotos: @mauriciogaray_
El velo, de confección artesanal, fue realizado en tul de seda bordado en organza italiana calada Fotos: @mauriciogaray_
En mayo de 2024, en diálogo con LA NACION, la cordobesa había dicho que antes de conocer a Cabré no soñaba con pasar por el altar. "Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas de casarse. Creo que sería divertido, nos gustaría", dijo entonces a este medio Fotos: @mauriciogaray_
En mayo de 2024, en diálogo con LA NACION, la cordobesa había dicho que antes de conocer a Cabré no soñaba con pasar por el altar. "Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas de casarse. Creo que sería divertido, nos gustaría", dijo entonces a este medio Fotos: @mauriciogaray_

La fiesta y ritual celta

La complicidad y buena relación entre Pardo y Rufina Cabré se dio desde el primer momento en que se conocieron Fotos: @mauriciogaray_
La complicidad y buena relación entre Pardo y Rufina Cabré se dio desde el primer momento en que se conocieron Fotos: @mauriciogaray_
La novia junto a sus damas de honor, vestidas en color chocolate. Los detalles: carteles con una foto de los recién casados que simulaban ser una tapa del diario The New York Times, y sombrillas chinas Fotos: @mauriciogaray_
La novia junto a sus damas de honor, vestidas en color chocolate. Los detalles: carteles con una foto de los recién casados que simulaban ser una tapa del diario The New York Times, y sombrillas chinas Fotos: @mauriciogaray_
Los testigos del novio estuvieron a tono con él, todos en colores neutros Fotos: @mauriciogaray_
Los testigos del novio estuvieron a tono con él, todos en colores neutros Fotos: @mauriciogaray_
Para la fiesta, Rocío Pardo cambió de look y eligió un minivestido lencero de Ana Pugliesi y zapatos de Ricky Sarkany Fotos: @mauriciogaray_
Para la fiesta, Rocío Pardo cambió de look y eligió un minivestido lencero de Ana Pugliesi y zapatos de Ricky Sarkany Fotos: @mauriciogaray_
La pareja sorprendió con un antiguo ritual celta conocido como handfasting, donde sus manos se atan con cintas o cuerdas de colores para simbolizar su compromiso y la unión de sus cuerpos y almas Fotos: @mauriciogaray_
La pareja sorprendió con un antiguo ritual celta conocido como handfasting, donde sus manos se atan con cintas o cuerdas de colores para simbolizar su compromiso y la unión de sus cuerpos y almas Fotos: @mauriciogaray_
A la hora de bailar, el cotillón acompañó la temática de la boda que remitía a un bosque encantado Fotos: @mauriciogaray_
A la hora de bailar, el cotillón acompañó la temática de la boda que remitía a un bosque encantado Fotos: @mauriciogaray_
Orejas de elfo, vinchas y sombreros con plumas y arreglos florales fueron el toque perfecto para la ocasión Fotos: @mauriciogaray_
Orejas de elfo, vinchas y sombreros con plumas y arreglos florales fueron el toque perfecto para la ocasión Fotos: @mauriciogaray_
"A veces vemos cosas que no son verdad y estamos tranquilos porque sabemos que Rufi se está criando, por nuestra parte, en un ambiente con mucha armonía", dijo la actriz a LA NACION sobre la hija de Nicolás Cabré Fotos: @mauriciogaray_
"A veces vemos cosas que no son verdad y estamos tranquilos porque sabemos que Rufi se está criando, por nuestra parte, en un ambiente con mucha armonía", dijo la actriz a LA NACION sobre la hija de Nicolás Cabré Fotos: @mauriciogaray_
Los novios junto a la torta de cinco pisos creada por Carina Cerino Callejón, sobrina de María Fernanda Callejón Fotos: @mauriciogaray_
Los novios junto a la torta de cinco pisos creada por Carina Cerino Callejón, sobrina de María Fernanda Callejón Fotos: @mauriciogaray_
El brindis de los recién casados junto a sus seres queridos Fotos: @mauriciogaray_
El brindis de los recién casados junto a sus seres queridos Fotos: @mauriciogaray_
La felicidad de Cabré junto a sus dos grandes amores Fotos: @mauriciogaray_
La felicidad de Cabré junto a sus dos grandes amores Fotos: @mauriciogaray_

Detalles especiales

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se llevó a cabo en medio de un imponente entorno natural Fotos: @mauriciogaray_
La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se llevó a cabo en medio de un imponente entorno natural Fotos: @mauriciogaray_
Las luces colgantes aportaron un toque de elegancia al paisaje de ensueño Fotos: @mauriciogaray_
Las luces colgantes aportaron un toque de elegancia al paisaje de ensueño Fotos: @mauriciogaray_
El evento contó con un espacio de carpas y juegos para los más chicos Fotos: @mauriciogaray_
El evento contó con un espacio de carpas y juegos para los más chicos Fotos: @mauriciogaray_
Además de la mesa dulce hubo helados y un sector exclusivo de golosinas. El catering, en tanto, estuvo a cargo del chef Leo Orellana Fotos: @mauriciogaray_
Además de la mesa dulce hubo helados y un sector exclusivo de golosinas. El catering, en tanto, estuvo a cargo del chef Leo Orellana Fotos: @mauriciogaray_
Cámaras digitales y una tapa de diario ficticia: "The love times" Fotos: @mauriciogaray_
Cámaras digitales y una tapa de diario ficticia: "The love times" Fotos: @mauriciogaray_
Entre los detalles de decoración y accesorios hubo sombrillas de papel aceite Fotos: @mauriciogaray_
Entre los detalles de decoración y accesorios hubo sombrillas de papel aceite Fotos: @mauriciogaray_
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. De la elegancia de Zoe Saldaña y Sydney Sweeney a la felicidad de Miley Cyrus, tras su compromiso
    1

    De la elegancia de Zoe Saldaña y Sydney Sweeney a la felicidad de Miley Cyrus, tras su compromiso con Maxx Morando

  2. Yami Safdie: el consejo que le dio Chris Martin, qué piensa del odio que recibe en redes y su gran sueño
    2

    Yami Safdie: el consejo que le dio Chris Martin, qué piensa del odio que recibe en redes y su gran sueño

  3. Del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas
    3

    La noche de Mirtha: del look en negro de la Chiqui a la confesión sobre los llamados que le hace Antonio Banderas

  4. Guillermina Valdés reveló el motivo de su desencuentro con Tinelli
    4

    Guillermina Valdés reveló el motivo de su desencuentro con Tinelli: “No comparto la sobreexposición de los hijos”

Cargando banners ...