Todas las fotos de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Fue mágico”

En mayo de 2024, en diálogo con LA NACION, la cordobesa había dicho que antes de conocer a Cabré no soñaba con pasar por el altar. "Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas de casarse. Creo que sería divertido, nos gustaría", dijo entonces a este medio Fotos: @mauriciogaray_