Nicole Neumann mostró a Allegra, su hija de 12 años, manejando y causó polémica

Nicole Neumann volvió a posicionarse en el centro de la polémica este fin de semana luego de darse a conocer un video en el que aparece junto a su hija Allegra Cubero. Mediante las redes sociales, la modelo sorprendió a los usuarios con una escena en donde se ve a la adolescente, de 12 años, conduciendo un vehículo especial para la arena.

Nicole Neumann filmó a su hija Allegra al volante

Neumann está cada vez más comprometida en su relación con Manuel Urcera. En su cuenta de Instagram, la jurado de Los 8 escalones (eltrece) indicó que viajó a la provincia de Neuquén para acompañar a su pareja en un evento deportivo de Turismo Carretera el domingo cinco de marzo. En las historias de temporales, plasmó parte del recorrido en la ruta y las diferentes atracciones que recorrió de la mano de Allegra y Sienna.

No obstante, uno de los momentos que causó estupor en sus seguidores -más allá del encanto de los paisajes que conoció la modelo- fue que grabó cómo Allegra condujo a lo largo de la orilla del embalse Ezequiel Ramos Mexía un buggy, un vehículo especial para ese tipo de terreno arenoso.

Neumann se mostró en la parte del acompañante, mientras Allegra conducía y Salvador, el pequeño sobrino de Manu Urcera estaba sentado en el medio de las dos. Detrás, Sienna observaba cómo su hermana dirigía el vehículo. Minutos más tarde, la modelo volvió a compartir otro video en donde enfocó a la pequeña de 12 años desde el asiento trasero.

Más allá de la edad de la conductora, algo que alertó a quienes vieron el video es que, pese a que Allegra sí llevaba el cinturón de seguridad, en el video filmado parece ser que la modelo y el pequeño niño no lo tienen.

En Twitter, los usuarios comentaron el material fílmico y hubo opiniones divididas. “Siempre poniendo en riesgo la vida de las chicas, en el invierno hizo caminar a la chiquita al borde de la montaña llena de nieve”, recordó una usuaria. Mientras que otro remarcó: “Todos ven a la nena manejando, ¿pero alguien ve la criatura chiquita q está en el medio? Que locura por Dios”. En este sentido, una persona compartió la opinión: “Y el chiquito que va en el medio no tiene cinturón de seguridad, no importa si es en el desierto o donde sea...”.

Pero también hubo comentarios a favor de Nicole. “Aprendí a los 8 años de la misma manera, no veo la imprudencia. Además, no hay reglas de transito en las playas, no hay nada de ilegal en eso”, escribió una usuaria. Mientras que otra justificó: “Están solas, ni un alma hay. Aparte va re despacio y se nota que ya tiene conocimiento en conducir”.

Allegra Cubero conduce un carro especial para la arena con 12 años

Nicole viajó con sus dos hijas más chicas, mientras que Indiana aún permanece junto a su padre, Fabián “Poroto” Cubero. Cabe recordar que semanas atrás, la modelo regresó de Europa con ambas. En diálogo con el programa Socios del Espectáculo (eltrece), contó el motivo de la ausencia de su hija mayor en Neuquén: “Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”.

Otra vez Indiana eligió quedarse con su padre y Micaela Viciconte. Es la segunda oportunidad en la que no acompañó a su madre en una travesía de este tipo. Si bien Neumann aún no se pronunció al respecto, la joven que priorizó su situación escolar, permaneció durante el verano junto a Poroto Cubero y su familia paterna.

La relación entre Nicole Neumann y la familia de Manu Urcera

A pesar de los rumores que tiñen de negro la relación de Nicole Neumann con la familia de Manuel Urcera, la modelo hizo caso omiso y decidió dejar en claro el amor que tiene por su prometido. Antes de viajar a Neuquén, protagonizó un escándalo mediático en donde se conoció que la hermana del corredor de Turismo Carretera estaría enojada con la rubia por un especial regalo que recibió de su prometido.

Cruce entre Nicole Neumann y la familia Urcera

El conflicto entre Neumann y los Urcera habría comenzado cuando Manuel le regaló la camioneta de edición limitada que pertenecía a su padre. El vehículo es el que utiliza a diario la modelo para asistir a sus múltiples trabajos, algo que no cayó bien dentro de la familia. Este gesto habría ofendido a la hermana del piloto, Paula, quien es profesional de la salud dermatológica y tiene un centro de belleza en Neuquén.

De esta manera, la modelo habría quedado envuelta en un conflicto vinculado al padre de Manuel, el empresario de servicios petroleros Claudio Urcera. A inicios de febrero, Laura Ubfal explicó en Intrusos (América) que “la familia de él no vería con buenos ojos que su único hijo varón se case con una mujer mediática y con tres hijas”. Más allá del informe que presentó la periodista, la modelo evitó responder preguntas sobre estas versiones y se mostró más unida que nunca al piloto.

