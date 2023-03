Nicole Neumann habló en LAM sobre su enfrentamiento con Pampita en Los 8 escalones: “No tenía idea”

escuchar

Nicole Neumann rompió el silencio y se refirió a su supuesto enfrentamiento con Carolina “Pampita” Ardohain. Esta noche desde LAM (América), Ángel de Brito compartió una nota exclusiva de la modelo en donde desmintió los rumores de un conflicto y fue tajante acerca de la tensión que se esconde detrás de Los 8 escalones (El Trece).

Nicole Neumann le responde a Pampita Ardohain

Laura Ubfal fue la encargada de dar a conocer la interna entre las juradas de Los 8 escalones, en donde aseguró que ninguna de las dos modelos quiere cruzarse en el estudio del programa. “Ni programas, ni tapas de revista, ni nada”, dijo la periodista esta tarde en Intrusos (América).

Sin obtener el testimonio en primera persona de Neumann, LAM salió en la búsqueda de una respuesta por parte de la modelo y lo consiguió. “Nicole, hoy coinciden con Carolina en la grabación del programa”, comentó la reportera. “No tenía idea, sí me llamaron el otro día por los rumores de que no queríamos trabajar juntas… Bueno, yo no estaba ni enterada”, replicó la modelo.

“Me llamaron para saber si yo no tenía problema y por supuesto que dije que no, pero no sabía que hoy era el día”, agregó Neumann antes de ingresar al estudio de grabación de canal Trece. “O sea que te consultaron previamente”, acotó la movilera y la modelo insistió: “Sí, sí. Me preguntaron si no tenía drama para compartir y la verdad que dije que no”.

“Fue un no. Siempre lo dije. Cero duda”, respondió la modelo ante la consulta de la periodista acerca de si titubeó antes de confirmar su presencia en la grabación de Los 8 escalones. Segundos más tarde se refirió a los dichos de Carmen Barbieri y la modelo aprovechó para incluir una contestación valedera para ambos rumores sobre una supuesta tensión que se esconde dentro del programa: “Cada uno con sus cosas. Yo me limito a las mías”.

“¿Te gustaría que todo este año laboral sea compartido con Carolina?”, cuestionó la movilera y Neumann fue tajante: “No tengo problema. Yo puedo venir menos veces porque claramente necesito dedicarme más a mis hijas y viajo bastante acompañándolo a Manu (Manuel Urcera). Está todo bien”. Sin más, la modelo ingresó al estudio de televisión con una sonrisa.

¿Qué dijo Carolina Ardohain de Nicole Neumann?

Antes de conocer el testimonio de Nicole Neumann, en Intrusos (América), recurrieron hacia Carolina “Pampita” Ardohain para chequear los rumores de un supuesto enfrentamiento entre ambas. “No tengo conocimiento de eso. No sé si son rumores para promocionar el programa”, destacó y no pudo contener la risa. “La verdad es que quiero pensar bien sobre de dónde salen las cosas”, agregó de inmediato, y aseguró, sin vueltas: “No. No es verdad”.

Pampita responde los rumores de enfrentamiento con Nicole Neumann

Tras explicar que no pidió no cruzarse con Nicole ni eludió una grabación para no verla, Pampita aseguró que no tendría problema en grabar con ella. “Seguramente nos va a tocar en alguna ocasión”, adelantó, y lejos de lo que la mayoría cree, dijo que para ellas es “super natural” compartir un ámbito de trabajo. “Hay muy buena predisposición para trabajar juntas, valoramos mucho el trabajo y somos profesionales”, cerró, y afirmó con buena onda que “no hay grieta” entre ellas.

LA NACION