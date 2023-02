Los ocho escalones de los dos millones: ¿Estallaron las internas dentro del jurado del programa de Guido Kaczka?

escuchar

Los rumores de tensión y enfrentamiento dentro de los paneles de los programas de entretenimiento de la televisión abierta llegaron hasta uno de los shows insignia de la pantalla de eltrece, Los ocho escalones de los dos millones. Es que, según contaron en Intrusos en el Espectáculo, con la llegada de Pampita Ardohain y su histórico enfrentamiento con Nicole Neumann y con algunas actitudes de Carmen Barbieri arrancaron las internas en el programa que conduce de lunes a viernes Guido Kaczka .

Pampita y Nicole, enemigas íntimas

El primer conflicto que tocaron en el programa que conduce Florencia de la V fue el que involucra a las dos modelos, quienes cuentan con una historia de enemistad que nunca intentaron ocultar. Según había revelado días atrás Laura Ubfal, si bien la producción del envío quería que aparezcan juntas en pantalla, el cruce finalmente no se dio. ¿El motivo? Pese a que hubo un acercamiento, las dos habrían pedido no compartir el espacio. “Ni programas, ni tapas de revista, ni nada” , reveló la periodista.

Con el objetivo de chequear la información, Intrusos fue a buscar a Ardohain. “Me encanta”, fue lo primero que dijo la conductora de El hotel de los famosos sobre su participación en el programa de preguntas y respuestas. “Ya lo había hecho el año pasado y la verdad es que uno aprovecha para aprender”, completó.

Sobre la versión que circuló sobre su deseo de no grabar con Neumann, Pampita -siempre con una enorme sonrisa en su cara- fue contundente. “No tengo conocimiento de eso. No sé si son rumores para promocionar el programa”, destacó y no pudo contener la risa. “La verdad es que quiero pensar bien sobre de dónde salen las cosas”, agregó de inmediato, y aseguró, sin vueltas: “No. No es verdad”.

Tras explicar que no pidió no cruzarse con Nicole ni eludió una grabación para no verla, Pampita aseguró que no tendría problema en grabar con ella. “Seguramente nos va a tocar en alguna ocasión”, adelantó, y lejos de lo que la mayoría cree, dijo que para ellas es “super natural” compartir un ámbito de trabajo. “ Hay muy buena predisposición para trabajar juntas, valoramos mucho el trabajo y somos profesionales ”, cerró, y afirmó con buena onda que “no hay grieta” entre ellas.

Nicole Neumann protagonizó un incómodo momento en Los 8 escalones del millón captura de video

Sobre el final de Intrusos, la producción compartió imágenes de Pampita y Nicole juntas en el jurado de Los ocho escalones. Según completaron, Pampita habló de temas relacionados con la moda y Nicole de salud. Habrá que esperar a la emisión del envío para saber si el cruce se vivió con tensión y si esa tensión traspasó la pantalla.

Reemplazo y ¿polémica?

Antes de presentar la nota con Carmen Barbieri, Florencia de la V hizo alusión a los días que la capocómica solicitó por temas de salud -debió someterse a una colonoscopía y una endoscopía, según contó en Mañanísima, su programa matinal- y a su reemplazo, Marcelo Polino, quien habría rendido muy bien en términos de rating. “ Uno se va, deja un espacio… Y si da la casualidad de que los números mejoran, te dan un besito en la frente y te dicen chau ”, disparó picante De la V.

Carmen Barbieri le dio un conmovedor consejo a un participante de Los 8 escalones del millón captura de video

De inmediato, Pampito Perelló Aciar presentó la nota con Barbieri, donde explicó sus ausencias en el programa de Guido. Cuando le preguntaron si quedó fija en un panel que suele rotar, Barbieri se desentendió del asunto. “Yo vengo a laburar como siempre. No sé”, explicó. Luego, confirmó que ella va los días que la convocan, que son los días de grabación: “Si son los lunes, los lunes, si son los domingos también vengo”, agregó, y confirmó que no le hablaron nada aún de rotaciones ni de cambios en el panel.

Sobre los francos que se pidió, explicó que solicitó dos días para cerrar el móvil de verano en su programa y que hizo la solicitud con anticipación. “ Creo que no cayó mal. Estoy bárbara con Guido. Nos llevamos bien, trabajamos bien. Se comentan cosas, sí, pero yo acá vivo una realidad tranquila ”, completó. “No hubo ningún tipo de interna, si no te lo diría”, cerró con la voz tranquila.

Luego de la nota, Pampito, columnista también de Mañanísima, contó que habló con Barbieri y que salió muy bien de los estudios que debió realizarse.

LA NACION