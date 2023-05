No hubo eliminación: los tres participantes que volvieron a MasterChef este domingo 28 de mayo

escuchar

Este domingo 28 de mayo, la noche fue distinta en MasterChef (Telefe). A diferencia de todas las semanas, cuando se celebra una gala de eliminación, los concursantes se enfrentaron a una competencia para poder regresar a la cocina más famosa del país. Todo se debatía entre ocho cocineros, pero solo lo lograrían tres de ellos, luego de preparar en 60 minutos una receta cuyo ingrediente principal era el que los dejó fuera del reality.

“Frente a ustedes, tienen el ingrediente que los dejó afuera de Masterchef”, anunció Donato de Santis, en una jornada que denominaron “gala de segundas oportunidades”. En 60 minutos, Estefanía Herlein, Emilio Falbo, Delfina Gayoso, Antonio López, Micaela Bosio, Carlos Alzamora, Juan Ignacio y Agustín Sampietro se enfrentaron a la caja misteriosa que contenía los productos y presentaron una receta que debía superar a la que provocó su expulsión.

Antonio fue el primer concursante en regresar a la cocina de MasterChef

Tras la competencia, Damián Betular anunció al primer concursante que ingresaría de nuevo a la cocina más famosa del mundo a través del repechaje, que fue eliminado hace tan solo una semana. “El primer delantal blanco que le permite a uno de ustedes volver en competencia a MasterChef es... Antonio”, expresó.

El participante, quien presentó unos tortellini rellenos con camarones, no pudo contener la emoción y se abrazó al resto de sus compañeros. “Seguir en MasterChef significa que mi sueño aún no se terminó”, apuntó. Entre lágrimas, le advirtió a la conductora del reality: “Wanda, no voy a desaprovechar esta segunda oportunidad”.

Un tercer lugar inesperado

La segunda en ser elegida por el jurado para regresar como cocinera del concurso fue Estefanía, quien se mostró con la alegría e ímpetu que la caracterizó desde el comienzo, y presentó un pulpo con ensalada y boniato al horno.

Posteriormente, el jurado, compuesto por Betular, De Santis y Germán Martitegui, dio una sorpresa a los exparticipantes: habría un tercer lugar para ocupar en el repechaje. Sorprendidos y emocionados, los asistentes aguardaron a escuchar la decisión, pero entonces los prestigiosos chefs dieron un peculiar detalle: sería elegido por los concursantes actuales.

“Hay un lugar más en ese balcón. Por eso, vamos a determinar que ustedes decidirán quién sube a él”, anunció Betular. Wanda Nara matizó: “Pueden elegir por amistad, por afinidad... o por estrategia”. Así, cada uno de los participantes escribió el nombre de uno de sus excompañeros, que querrían que volviera al reality.

Estefanía, Antonio y Nacho regresaron al concurso

La votación culminó muy pareja, con tres exparticipantes con dos votos y la decisión final quedó en manos de Aquiles González. Emilio, Carlos y Juan Ignacio consiguieron igualarse en la ronda final, mientras que Agustín solo consiguió un voto. Finalmente, el voto definitivo fue para Nacho. “Es una persona que yo creo que tiene que estar acá, que no pudo desarrollar su máximo potencial”, introdujo su compañero.

González agregó: “Hay un poquito de afinidad también ahí. Una pizquita”. Así, anunció el nombre de Juan Ignacio como tercer cocinero que regresaría a la cocina más famosa del país; junto al voto de Francisco y de Candela, quienes aclararon que lo hicieron por “afinidad” y “amistad”.

LA NACION