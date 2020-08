El periodista aseguró que solo en Argentina se la cuestiona. Fuente: América

Este martes, el presidente ruso Vladimin Putin comunicó que su país registró la primera vacuna contra el coronavirus. La Sputnik V, como la nombraron, está siendo foco de críticas por expertos en salud ya que no estaría cumpliendo ciertos protocolos. En Intratables, se les consultó a los periodistas si se la aplicarían o no, y Diego Brancatelli defendió la avanzada de los científicos rusos.

"Branca, ¿te pondrías la vacuna rusa?", le consultó el conductor Fabián Doman. "Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia", cuestionó el periodista.

"Pero no es ideológico, Diego. ¿Cómo va a ser ideológico un tema de salud?", comentó Débora Plager. "¿Ustedes cuestionaban a la OMS y ahora se toman de la OMS para justificarse?", la cruzó Brancatelli. "No hay nada que desearía yo más que esto sea exitoso. Lo que pasa es que escuché hoy a una cantidad enorme de médicos explicando que Rusia lo anuncia en una fase anterior a lo que la comunidad científica internacional suele hacer cuando una vacuna está lista para ser aplicada", justificó Plager.

"Solo en Argentina pasa eso. Solo en Argentina cuestionamos a una potencia mundial", afirmó Brancatelli. "No, no, todo el mundo la está cuestionando", le contestó Doman. "Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna", concluyó el periodista.