Noel Gallagher: los secretos de la lista de temas de su show

Antes de comenzar la pata norteamericana de su tour, el mayor de los Gallagher explica su set Crédito: Andrew Smith/Shutterstock

7 de agosto de 2019 • 13:42

1. Fort Knox 2017

Noel Gallagher empieza con un tema casi instrumental que escribió con la idea de que lo grabara Kanye West. "Me salió tan bien", dice Gallagher, "que pensé: 'A la mierda, me lo quedo'". Le gusta abrir los shows así: "No estás quemando un hit. En general, el primer tema suena para la mierda".

2. Holy Mountain 2017

Una canción psicodélica compuesta en honor a Ice Cream, una oscura banda de los 60. "Sabía que iba a ser un single que sonara espectacular en vivo".

3. Black Star Dancing 2019

El groove medio INXS de este track decepcionó a algunos fans de la primera época. A Noel no le importa. "Cada vez que no hago otro 'Wonderwall', los fans se quejan", dice. "Pero la verdad es que es el single más exitoso de mi carrera, así que váyanse a cagar".

4. The Importance of Being Idle 2005

Un clásico tardío de Oasis. "Es increíble ver niños cantando esto entre la muchedumbre", dice Gallagher. "Pensás: 'Pará un minuto... ¡Tenías 10 años cuando nos separamos!".

5. Dead in the Water 2017

Este es un bonus track del último disco, pero, para su sorpresa, "todos se vuelven locos cuando lo toco".

6. Whatever 1994

Si bien no fue un gran hit a nivel global, este single de la primera época "es enorme en Inglaterra". En el show, marca el comienzo de lo que Noel llama "el momento karaoke": "No tengo que hacer nada... Toco los primeros acordes y el público hace el resto".

7. Wonderwall 1995

"Tocás los primeros tres segundos y todo el mundo dice: 'OK, para esto vinimos'", dice Gallagher. "Cada artista importante tiene un tema de estos. Yo tengo cinco".

8. Half the World Away 1994

Noel escribió esta balada con Burt Bacharach en mente, y sigue orgulloso del tema 25 años más tarde. "Me siento afortunado de haber trabajado duro cuando el resto de Oasis básicamente se emborrachaba".

9. Don't Look Back in Anger 1995

Este hit de Oasis se convirtió en un himno luego del atentado de Mánchester en 2017. "Unió a la gente en la tragedia", dice Gallagher.

10. All You Need Is Love 1967

"Escribir esto sin ironía es genial", dice sobre el clásico de John Lennon. "¿A quién se le ocurre una mierda así?".

La lista de temas que Noel Gallagher tocó en Dublin, Irlanda, en junio pasado

Angie Martoccio