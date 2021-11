Noelia Marzol se hartó de Yanina Latorre y le dejó una dura advertencia

Lejos de hablar del desempeño de los famosos que pasan por La Academia (eltrece), Yanina Latorre apuntó duramente acerca de lo que se vive en los camarines y a donde las cámaras no llegan. En esta oportunidad, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) habló acerca del supuesto destrato que Noelia Marzol tendría con el personal que maquilla y la viste. Enterada de estos dichos, la bailarina no se quedó callada y salió a responder. “No te metas con mi trabajo ni con mi familia”, expresó tajante a través de las redes sociales.

Durante la emisión del viernes del programa conducido por Ángel de Brito en las mañanas de eltrece, Latorre contó que “todos” odiaban Marzol en La Academia: “Dicen que maltrata, contesta mal y se cree que porque tiene al bebé y es madre tiene que ser la primera en ser maquillada y peinada”. Sin dejar ahí sus declaraciones, agregó: “La odian todos. No lo digo yo sola, es así. Se subió al pony”.

Noelia Marzol le respondió a Yanina Latorre (Crédito: Twitter)

La panelista dijo además que la bailarina tenía muy mala relación con todos sus compañeros de programa y que no se la bancaban. “Con los de La Previa de La Academia (eltrece) y con los productores. Está infumable”, señaló.

Noelia Marzol no se calló nada (Crédito: Twitter)

Enterada de los dichos de Latorre, Noelia no tardó mucho en reaccionar y salió a cruzarla por redes sociales. En un hilo de Twitter, se defendió de las acusaciones. “Decí lo que quieras, la verdad que no me calienta, pero que contesto mal o maltrato a mis compañeros, eso no. Eso no es real y es una acusación muy fea. No proyectes en mí”.

Yanina Latorre habló de Noelia Marzol y la bailarina salió al cruce por las redes (Foto: Instagram/@yanilatorre)

Asimismo, expresó de forma tajante: “Habría que preguntar en la sala de maquillaje si yo tengo algún tipo de exigencia. No creo que te estén informando bien. Y ser mamá es mi prioridad siempre, pero no por eso dejo de trabajar. No te metas con mi trabajo ni con mi familia. No hay lugar para que opines ahí”.

No obstante, la mamá de Donatello fue aún más incisiva y manifestó que la panelista era tan poco empática que en lugar de perjudicarle todo lo que se dijo de ella, ocurre todo lo contrario: “Sos tan poco empática que me favorece que hables mier... La gente solo me apoya para llevarte la contraria. ¡Gracias!”.

La respuesta de Yanina Latorre a los tuits de Noelia Marzol (Crédito: Twitter)

Sin embargo, el problema no quedó allí ya que Yanina también utilizó la red social del pajarito para responder los mensajes de Marzol y dejar en claro que ella jamás habló ni se metió con su familia sino que todo lo que contó fue en el ámbito laboral. “No digas pavadas, ¿ok? Conmigo, no”, indicó, dando a entender que la actriz sacó el comentario de contexto.