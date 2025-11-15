Oasis en River: cortes, transporte y recomendaciones para asistir al show

Los fanáticos de Oasis esperan con ansias la vuelta de los hermanos Liam y Noel Gallagher, que tocan este sábado 15 y el domingo 16 de noviembre en River, en el marco de su gira mundial OASIS LIVE ’25. Se trata de un evento sin precedentes por la reunión de la banda británica, cuyos integrantes se mostraron entusiasmados por tocar nuevamente en la Argentina. En ese contexto, surgen dudas sobre cuáles serán los cortes que se harán en la zona de Nuñez y cómo funcionará el transporte público este fin de semana.

Presentación de Oasis en Gales

Según confirmó LA NACION con fuentes del Gobierno porteño, los operativos que se realizarán en las inmediaciones del estadio El Monumental son los mismos que se suelen hacer para los partidos de River. En ese sentido, se anticipa que afectan calles y avenidas alrededor del perímetro comprendido entre Av. Del Libertador, Av. Monroe, Av. Figueroa Alcorta y Av. Guillermo Udaondo.

Shows de Oasis en River: cómo llegar al estadio Monumental en transporte público

Existen varias opciones de transporte público para ir a River, ya sea colectivo, tren o subte:

Trenes

Tren Mitre : estaciones Núñez (sentido a Tigre, el último pasa a las 23.15, mientras que en sentido a Retiro es a las 22.30) y Belgrano C (sentido a Tigre, el último pasa a las 23.10, mientras que en sentido a Retiro es a las 22.40)

: estaciones Núñez (sentido a Tigre, el último pasa a las 23.15, mientras que en sentido a Retiro es a las 22.30) y Belgrano C (sentido a Tigre, el último pasa a las 23.10, mientras que en sentido a Retiro es a las 22.40) Belgrano Norte: Estación Ciudad Universitaria (los últimos trenes sentido a Villa Rosa pasan el sábado a las 23.15 y el domingo a las 23.40; en tanto, aquellos que viajan sentido a Retiro viajan el sábado a las 23.50 y el domingo a las 23.40)

Colectivos

Metrobus Cabildo: líneas 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184 y 194.

Barrancas de Belgrano: líneas 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118 y 130.

Avenida del Libertador: líneas 15, 28, 29, 107 y 130.

Ciudad Universitaria: líneas 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107 y 160.

Todas las formas disponibles para viajar en transporte público al show de Oasis

Entre las 0.30 y la 1.30, las siguientes líneas de colectivos hacen desvíos:

Línea 15 - tomar en Metrobus Cabildo.

Línea 28 - tomar en Ciudad Universitaria.

Línea 29 - tomar en Metrobus Cabildo.

Línea 107 - tomar en Monroe y Cabildo.

Línea 130 - tomar en Metrobus Cabildo.

Subte

Línea D: Estación Congreso de Tucumán.

Recomendaciones para asistir al show de Oasis

Desde DF Entertainment ―una de las productoras a cargo de los recitales― informaron a través de sus redes sociales que estos son los horarios relevantes para los shows de Oasis en River hoy, sábado 15, y el domingo 16 de noviembre:

Apertura de puertas: 16 h.

Presentación de Richard Ashcroft como artista invitado: 19.15 h el día sábado y 19:45 h el domingo.

Inicio del show de Oasis: 20:30 h el sábado y 21 h el domingo.

Los accesos al estadio dependen de la ubicación de la entrada que tiene cada uno de los asistentes, por lo cual se recomienda dirigirse directamente a estos puntos para agilizar la entrada:

Campo General 1: Av. Libertador y Udaondo.

Campo General 2: Av. Libertador y Campo Salles.

Plateas Belgrano Inferior/Baja/Media/Alta: Av. Libertador y Udaondo.

Plateas San Martín Inferior/Baja/Media/Alta: Av. Alcorta y Monroe.

Plateas Sivori Alta: Av. Alcorta y Monroe.

Plateas Sivori Media: Av. Alcorta y Monroe.

Los accesos al estadio de River para el show de Oasis X

En tanto, se indicaron cuáles son los objetos no permitidos para ingresar al show: