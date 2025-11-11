Tan Biónica en Vélez: la fecha del show y cómo comprar las entradas

Tan Biónica anunció que hará un show en el estadio Vélez Sársfield en 2026. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cuándo es la fecha del recital y cuándo estarán a la venta las entradas.

La pista que dio Tan Biónica en Instagram sobre su nuevo show en Vélez Captura

La banda liderada por Chano Charpentier dio un indicio de esta anuncio a través de sus redes sociales. En las horas previas, subió una historia a su cuenta de Instagram donde se podía ver un dibujo de un estadio con la canción “Seven Nation Army” de White Stripes, el cual el público argentino adoptó entre sus cánticos en los recitales.

A las 11.11 fue que Tan Biónica subió una publicación en que se informaba sobre el nuevo show. Lo hizo con un video que pareciera ser una continuación de su último videoclip para el single “El problema del amor”. Este nuevo clip cuenta con la participación nuevamente de del actor Federico D’Elía, quien hace de psicólogo del grupo. Allí, Chano, Bambi, Seby y Diega le cuentan que, aunque hayan lanzado el nuevo álbum siente que “falta algo” y que tienen un “vacío”. De esa forma, resuelven que les “falta la gente” y que llegó el momento para un nuevo show.

El anuncio del show de Tan Biónica en Vélez

Con esta nueva presentación que anunció la banda, se presentará su nuevo álbum El Regreso, que salió el pasado 4 de noviembre. Su tracklist incluye 10 temas nuevos, que incluyen colaboraciones con Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro. Este es su último trabajo de estudio tras 16 años sin presentar nueva música. Además, se espera que toquen sus mayores éxitos que marcaron su trayectoria, como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica” y “Loca”.

Cuando es la fecha del show de Tan Biónica en Vélez y cuándo salen a la venta las entradas

Según informó la banda a través de sus redes sociales, el show que darán en el estadio Vélez Sarsfield será el viernes 27 de marzo del año que viene.

El show de Tan Biónica en Vélez es en 2026 Instagram

De todos modos, las entradas saldrán a la venta en los próximos días a través de Enigma Tickets. La preventa abrirá el miércoles 12 de noviembre a las 12 hasta agotar stock. Está dirigida a los clientes del banco BBVA, quienes también podrán acceder a 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa, pagando únicamente a través de Modo.

La venta general comienza automáticamente una vez agotada la preventa, por lo que puede que inicie ese mismo miércoles. Esta etapa permite todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago.

Cómo comprar las entradas del show de Tan Biónica en Vélez

Los tickets se podrán conseguir por Enigma Tickets. Cabe aclarar que esta ticketera solo ofrece entradas de forma digital a través de su aplicación Enigma Experience Wallet. Por lo cual, quienes asistan al evento deben descargar esta app para presentar los tickets antes de ingresar con el código QR que provee.

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas del show de Tan Biónica en Vélez DIEGO SPIVACOW / AFV

A continuación, estos son los pasos a seguir para conseguir las entradas de Tan Biónica en Vélez:

1 Registrarse en Enigma Tickets

Antes de que empiece la venta de entradas del recital, se recomienda registrarse en el sitio para acelerar el proceso de compra. Para ello, se debe completar un formulario de inscripción con datos personales.

2 Buscar el evento del show de Tan Biónica

Ingresar a Enigma Tickets y buscar el evento “Tan Biónica - El Regreso”.

3 Seleccionar las entradas que se quiere comprar

Elegir la cantidad y tipo de entradas disponibles para ese evento.

Desde la ticketera informa que en el recital habrá acceso restringido a menores de 3 años. Los mayores de esa edad deberán abonar entrada. A su vez, aquellos que son menores de 14 años deberán ser acompañados por un mayor responsable.

4 Elegir el medio de pago

Completar la compra y elegir un método de pago, que puede ser tarjeta de crédito o débito, transferencia, o pago mediante otras opciones como MODO.