El video con el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan un hijo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comunicaron este martes la feliz noticia de que esperan su primer hijo. La cantante y el futbolista compartieron un video en Instagram donde muestran el momento en que observan la ecografía del bebé. Como era de esperar, el anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

El anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la publicación de Instagram, acompañado de una compilación de videos de ambos junto a las ecografías del bebé en camino y algunas imágenes de la panza de la cantante. El clip se viralizó de inmediato y generó una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja y sus allegados.

Oriana y Paulo anunciaron que esperan un bebé (Foto: Captura Instagram)

Oriana Sabatini expresó su alegría frente a la cámara. “Vamos a ser papás”, dijo, mientras señalaba una de las imágenes del bebé. También bromeó: “Mirá, es igual a mí”. En el caso del futbolista, no emitió palabra, pero su rostro reflejó sorpresa y felicidad.

Las reacciones tras el anuncio

El anuncio desató una catarata de comentarios en la publicación. Los usuarios expresaron sus felicitaciones y buenos deseos. Algunos de los mensajes fueron: “Va a ser el bebé más hermoso del mundo”, “Se cumplió el sueño de Pablo, va a ser papá”, “Finalmente”, “Abran paso, se viene el bebé más hermoso del mundo” y “Se viene la perfección”.

Figuras del deporte y del espectáculo también se sumaron a las felicitaciones. Rodrigo de Paul escribió: “Sííí” y agregó emojis de corazones y caras felices. Gianina Maradona comentó: “Aia, qué hermosura. Felicitaciones” y Darío Barassi añadió emojis de corazones.

La reacción de la farándula tras el anuncio de Sabatini y Dybala (Fuente: Instagram/@orianasabatini)

El guiño a Danny Phantom

Después del posteo en el feed, la pareja compartió en sus historias de Instagram una imagen dividida de personajes de la serie animada Danny Phantom, que hizo referencia a cuando la actriz y el deportista confirmaron su romance años atrás.

La escena de Danny Phantom que Oriana y Paulo eligieron en sus historias de Instagram para contar que serán padres por primera vez (Fuente: Instagram/@paulodybala @orianasabatini)

La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Sabatini y Dybala se conocieron en 2018, después del Mundial de Rusia. Tras su separación de Antonella Cavalieri, el futbolista le escribió por Instagram a la actriz, donde luego de concretar una comida a solas Después de una comida a solas, ambos se enamoraron.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini se casaron en 2024

Tras años de noviazgo, en julio de 2024, la pareja se casó en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un festejo que reunió a 300 invitados del mundo del deporte y del espectáculo. Desde ese entonces, se especuló sobre un posible embarazo de Sabatini. Ahora, confirmaron que su familia pasará a ser de tres.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.