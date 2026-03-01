Andrea del Boca fue seducida por Zunino y Brian Sarmiento se lució con el baile: lo que dejó la primera fiesta de Gran Hermano

Este sábado se celebró la primera fiesta en la casa de Gran Hermano. En el SUM del hogar, los 26 participantes cantaron y bailaron los diferentes temas musicales, mientras consumían alguna bebida alcohólica para desinhibirse. De acuerdo a la personalidad de cada uno, algunos “hermanitos” encendieron y contagiaron al resto; mientras otros decidieron mantenerse al margen del jolgorio general y optaron por mirar a sus compañeros desde la comodidad de los sillones.

Lo que dejó la primera fiesta de Gran Hermano

Quien tomó la batuta y el ritmo de la fiesta fue Brian Sarmiento, uno de los participantes que quedó en la mira de sus compañeros por su manera de ser y quedó nominado. A pesar de estar en placa, el exfutbolista de Racing comenzó a moverse por los diferentes grupos que se armaron en la fiesta y animó a bailar a cada uno de los presentes.

Brian Sarmiento brilló en la fiesta de Gran Hermano

A medida que la fiesta comenzaba a subir de tono, Sarmiento se sacó la remera y comenzó a acaparar la atención con distintos pasos de baile. Quienes se acercaron a él fueron Nazareno Pompei -también exfutbolista- y Danielik Star que se mostró muy activa durante la noche.

Zunino bailó pegado a Danielik

Una de las sorpresas de la noche fue la de Franco Zunino quien, en los primeros días en la casa, se mantuvo al margen de posibles conformaciones de grupos y evitó cualquier tipo de confrontación. El joven, oriundo de Berazategui, de profesión personal trainer, brilló en la jornada bailando muy pegado a Danielik e interactuando con varios integrantes de la casa.

Zunino encaró a Andrea del Boca en la fiesta de Gran Hermano

Sin embargo, el dato saliente fue su acercamiento a Andrea del Boca, quien es vista como una celebridad dentro de la casa y una participante fuerte que se apoderó de la cocina, un lugar estratégico para sumar adeptos.

Andrea del Boca y Franco Zunino en la fiesta de Gran Hermano

Al costado de la pista, sentados en un sillón, Zunino comenzó a acercarse a Del Boca para seducirla, mientras la actriz, con una flor en la mano, solamente atinaba a escuchar al joven. Del otro lado, muy atento a lo que sucedía, miraba Eduardo Carrera, concursante que volvió al reality tras su paso en la casa en 2003.

Quiénes entran hoy a Gran Hermano 2026

Este domingo no será una gala más en Gran Hermano. Tras la salida intempestiva de Daniela de Lucía -por el fallecimiento de su padre- y Divina Gloria -problemas de salud-, la producción del reality se vio obligada a buscar dos reemplazos para cubrir la cantidad de 28 participantes.

El programa de este domingo, que comienza 22.15, promete ser atrapante por la salida del primer participante de GH mediante placa de nominados y por el ingreso de dos “hermanitos”, motivo por el que se generó cierto revuelo en las redes sociales.

Záffora confirmó el ingreso de Alejandra Majluf e Inés Lucero

En principio, existirían cinco nombres para dos lugares: Zoe Bogach, Alejandra Majluf, Inés Lucero, Camila Deniz y Pablo Heredia.

Bogach parecería ser una de las alternativas más viables debido al cruce que mantuvo con exnovio Manu Ibero, actual participante. Las declaraciones cruzadas entre ambos, con carta documento mediante por parte de Zoe, alimentaría el morbo en la convivencia diaria.

Inés Lucero negó estar seleccionada para entrar a Gran Hermano

A este panorama se le sumaron dos publicaciones en X de Guido Zaffora. En primer lugar, el periodista descartó de plano el ingreso de Zoe y confirmó que Alejandra Majluf, actriz y expareja de Fito Páez e Inés Lucero, quien participó del reality Survivor: Expedición Robinson, serian las elegidas de la producción.

Para coronar una mañana de domingo agitada y repleta de versiones, la propia Inés Lucero, mediante su Instagram, descartó su ingreso y aseguró que nunca fue convocada por la producción.