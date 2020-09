El actor y su pareja durante una salida al cine en tiempos prepandémicos Crédito: Instagram @pablorago72

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 12:24

A dos años de haber comenzado el romance, Pablo Rago (47) no escatima en muestras y exhibiciones de afecto para su novia Tamara (27). Con motivo del cumpleaños de su pareja, el actor le dedicó un romántico posteo en Instagram.

"¡Feliz cumpleaños, mi amor! Brindo por vos y por el amor!, escribió Rago junto a una foto de ella y él con dos bolsa de pochoclos, presumiblemente en una salida al cine antes de que se declarase el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.

Durante una entrevista con la revista Pronto de 2018, Rago ya había reconocido que mantenía una relación con la joven. "Estoy de novio con una chica de 24 años y quiero volver a ser papá. Se llama Tamara y hace ocho meses que salimos. Ella tiene un hijo de 4 años y también quiere volver a ser madre", comentó el actor allá por enero de 2018.

En una entrevista radial, Rago había destacado la importancia de la compañía de Tamara durante los meses siguientes a la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, por la que fue sobreseído en marzo de este año. "Me sentí muy querido", manifestó.

La relación con Tamara comenzó en el mismo medio donde el actor saludó a la joven: las redes sociales. En una entrevista en el programa Cortá por Lozano (Telefé) Rago había revelado que ella le había dado Me Gusta a varias de sus publicaciones, que él le envió mensajes privados y, poco a poco, la relación se consolidó hasta llegar a lo que es hoy: dos años de amor.

Sobre cómo pasa la cuarentena, Rago había aclarado que si bien con Tamara viven a pocas cuadras no se están viendo. Sin personas, el actor se refugia en la compañía de su mascota: "La estoy pasando con mi gato. Nunca me imaginé que un compañero gatuno se me iba a volver tan importante".