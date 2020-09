El periodista criticó con dureza el manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo y el rol de los epidemiólogos Crédito: PabloRossi.Cienradios.com

Durante el acto de inauguración de obras en el hospital Churuca Visca, Alberto Fernández había adelantado que firmaría un decreto con el que extendería el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Por la tarde, desde las redes de Casa Rosada se emitió un breve spot para anunciar la medida y solo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof hicieron anuncios para sus respectivos distritos. Horas más tarde el periodista Pablo Rossi cargó contra el Presidente, los epidemiólogos que lo asesoran y el manejo de la pandemia de coronavirus en la Argentina.

"A la tarde me encuentro con un mensaje grabado [por el spot]. No les da ni para poner la cara. Saco a Kicillof que dio su conferencia, obviamente a Rodríguez Larreta. Al Presidente no le da la cara. A su corte de bufones asesores, epidemiólogos e infectólogos, no les da la cara. Lo sacó al doctor Eduardo López. Pedro Cahn y el resto, ¿dónde están? ¿Dónde están para dar respuestas", comenzó de esa manera el editorial de Rossi en su programa Volviendo a Casa (Radio Mitre).

Tomando como referencia las comparaciones que se hicieron con la situación de distintos países, tanto de Europa como de América Latina, Rossi cuestionó el rol del Comité de Expertos que asesoró a Fernández desde el inicio de la cuarentena, en marzo.

"Cuando teníamos 100 casos aparecían con sus barbijos como floreros detrás del Presidente. Dijeron tantas barbaridades, metieron tantas filminas vergonzantes para la Argentina. e hicieron pasar muchos papelones a Alberto Fernández. Algunos de los papelones él los hace solo, pero otros fueron inducidos por los infectólogos. Se peleó con Chile, Suecia y Cataluña. Ahí están las cifras de esos tres lugares. ¿Dónde están ustedes [por los asesores]? No tienen cara, no tienen vergüenza", afirmó.

Luego de criticar la reciente afirmación de Fernández, que aseguró que quiere una sociedad como la sueca, la finlandesa, la noruega donde sí hay condiciones de desarrollo igualitarias y la polémica concepción que el mandatario tiene del concepto de 'mérito ', Rossi lanzó una nueva crítica contra el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Con una gran dosis de vergüenza, a lo mejor podríamos empezar a aplicar para intentar comenzar a ser una ciudadanía lógica. Hay que estar avergonzados de tanto charlatán y chamuyero. Primero tenga vergüenza, Fernández. Mire para atrás. Mire a su socia [por Cristina Kirchner] y su carrera política. Deberíamos tener vergüenza de esto que construimos, votamos y trajimos de nuevo. Solo una sociedad con un mea culpa profundo podría sanar y aspirar a tener una república medianamente digna. Los estados nórdicos están construidos por un contrato social, una seguridad jurídica, un respeto por las libertades individuales y un contralor del poder que Alberto Fernández no puede garantizar. Ni usted ni su gobierno, que va por todo", sostuvo el periodista.

El editorial de Pablo Rossi en su programa "Volviendo a casa" del viernes 18 de septiembre de 2020.

Rossi también recordó la foto de Fernández junto a Hugo Moyano en la Quinta de Olivosen la que nadie mantenía distanciamiento físico ni usaba barbijo. Además calificó de discrecional el allanamiento a la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. "No tienen vergüenza. Pero como yo sí tengo vergüenza de tener un Presidente como usted, vergüenza de tener un gobierno como el actual", sentenció.

Hacia el final de su editorial, Rossi se centró en la situación económica de la Argentina y cuestionó las nuevas restricciones al acceso a divisas. "Tengo vergüenza de una clase política que hoy nos ha regalado un título en la BBC: <<'Súpercepo' al dólar: por qué los últimos tres gobiernos en Argentina aplicaron trabas al acceso de dólares (y qué nos dice sobre el deterioro de su economía)>>. ¿Por qué hay multinacionales que abandonan el país y se habla de una masacre de empresas? ¿No le da vergüenza eso Fernández? ¿O cree que todo es culpa de Macri? Y tengo una corte de macristas insultándome por lo que critiqué a su gobierno por la economía. A mí no me va a venir a correr con la vara de que hacemos un periodismo a favor del expresidente o de Juntos por el Cambio. Han sido una corte de inútiles que siguen repitiendo recetas pasadas que avanzan sobre la propiedad privada. Estamos a punto de instituir un régimen persecutorio", concluyó.