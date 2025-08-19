LA NACION

En fotos: Pampita y Martín Pepa se mostraron separados en Ezeiza tras confirmar su reconciliación

La modelo y el polista arribaron al país y, aunque ella habló con la prensa, mantuvieron su romance fuera de los flashes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Pampita y Martín Pepa en su llegada a Ezeiza
Pampita y Martín Pepa en su llegada a Ezeiza
Pampita y Martín Pepa viajaron juntos de Nueva York a Buenos Aires y fueron captados por los fotógrafos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lo curioso fue que, pese a que ayer trascendió su reconciliación, la modelo y el polista se mostraron por separado
Pampita y Martín Pepa viajaron juntos de Nueva York a Buenos Aires y fueron captados por los fotógrafos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lo curioso fue que, pese a que ayer trascendió su reconciliación, la modelo y el polista se mostraron por separadoGerardo Viercovich - LA NACION
“Nos extrañábamos y quisimos hablar en persona. Había mucho que conversar personalmente y nos vamos a dar otra oportunidad", reveló la conductora a los cronistas que la abordaron en el aeropuerto
“Nos extrañábamos y quisimos hablar en persona. Había mucho que conversar personalmente y nos vamos a dar otra oportunidad", reveló la conductora a los cronistas que la abordaron en el aeropuertoGerardo Viercovich - LA NACION
"Él va a estar acá estos días", dijo la modelo sobre Martín Pepa, que llegó al país con cinco valijas
"Él va a estar acá estos días", dijo la modelo sobre Martín Pepa, que llegó al país con cinco valijasGerardo Viercovich - LA NACION
“Trataremos de vernos más porque nos veíamos cada tres semanas y obviamente es poco. Viajaremos los dos, buscaremos la manera. Fue un fin de semana divino, estoy muy contenta, si no estuviera enamorada no estaría haciendo esto, siempre priorizo mi corazón”, agregó Pampita, que previamente había confirmado que su separación fue el 9 de julio
“Trataremos de vernos más porque nos veíamos cada tres semanas y obviamente es poco. Viajaremos los dos, buscaremos la manera. Fue un fin de semana divino, estoy muy contenta, si no estuviera enamorada no estaría haciendo esto, siempre priorizo mi corazón”, agregó Pampita, que previamente había confirmado que su separación fue el 9 de julioGerardo Viercovich - LA NACION
Sobre las presuntas discusiones por infidelidad, Ardohain fue contundente: “No, se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman mucho a familiares, a cercanos, amigos, a todos. Se ensucia todo cuando dicen muchas mentiras, pero nosotros sabíamos la verdad"
Sobre las presuntas discusiones por infidelidad, Ardohain fue contundente: “No, se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman mucho a familiares, a cercanos, amigos, a todos. Se ensucia todo cuando dicen muchas mentiras, pero nosotros sabíamos la verdad"Gerardo Viercovich - LA NACION
"Son cosas privadas", respondió Pampita cuando le consultaron quién de los dos había dado el primer paso rumbo a la reconciliación
"Son cosas privadas", respondió Pampita cuando le consultaron quién de los dos había dado el primer paso rumbo a la reconciliaciónGerardo Viercovich - LA NACION
"No voy a dar muchos detalles porque él no es del medio, no le gusta mucho", dijo sobre su pareja, y remarcó que va a intentar equilibrar lo que los medios y sus fans esperan saber de ella, con la vida bajo perfil de Pepa
"No voy a dar muchos detalles porque él no es del medio, no le gusta mucho", dijo sobre su pareja, y remarcó que va a intentar equilibrar lo que los medios y sus fans esperan saber de ella, con la vida bajo perfil de PepaGerardo Viercovich - LA NACION

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. La “reina de la ketamina” se declara culpable de la muerte de Matthew Perry
    1

    La “reina de la ketamina” se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

  2. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy
    2

    Virginia Gallardo candidata. Reina del Carnaval y la Naranja, el cruce con Kiciloff, las clases particulares con Milei y la tapa de Playboy

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    4

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

Cargando banners ...