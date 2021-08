Pampita reveló la reacción de su marido tras su baile del caño en La Academia

Carolina “Pampita” Ardohain reveló la reacción de su pareja Roberto García Moritán luego de deslumbrar a todos en la pista con su baile en el caño. La jurado de La Academia se refirió a los detalles del detrás de escena de lo que se vio en la pantalla de eltrece cuando dejó a todos con la boca abierta, incluso, a su marido, con quien acaban de convertirse en padres de Ana.

El lunes pasado, la modelo y conductora se animó a hacer una coreografía improvisada al finalizar el ritmo del certamen, y tras dar a conocer el voto secreto de los participantes. “El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial”, dijo la modelo en su programa Pampita Online, (Net TV) mientras intentaba minimizar lo que hizo en la pista. “Subir y las vueltitas es re fácil. Es lo básico”, aseguró.

En ese sentido contó cómo se dio todo para que ella estuviera en la pista cerrando el ritmo, luego de que Marcelo Tinelli le preguntara si se animaba a hacer algunos pasos. “El viernes pasado Marcelo me dijo: ‘¿te animás a subir?’. Sí, re; y con Jimena [Barón] queríamos subir a ver qué onda, pero no nos acordábamos ni cómo era. En el corte fui y me subí, pero eso no era un ensayo, me subí para ver qué me salía, qué podía hacer”, narró.

Pampita contó cuál fue la reacción de Roberto García Moritán sobre el baile del caño

Según contó la conductora que fue mamá hace dos semanas, lo que vio fue una coreografía libre, improvisada, sin haberla ensayado previamente. “La vertical no me salió al principio, la hice de vuelta, pero no estaba en competencia, cuando no tenés presión te divertís”, afirmó. Para la modelo, subir y bajar del caño “es de lo más simple” del ritmo, y reveló que de los trucos no pudo hacer ninguno porque todavía no le responden los abdominales.

En ese sentido, sus panelistas le preguntaron qué opinaba su marido, que es precandidato a Legislador porteño, sobre el espectáculo que brindó la noche del lunes. “Nada. Rober no lo podía creer”, dijo con una sonrisa en el rostro y viendo a la cámara.

Las críticas por su baile en el caño

Por último, la modelo intentó llevar calma a todas las mujeres que acaban de ser madres. “De todas maneras quiero decirles a todas las mamás que están con un bebito de unos meses. ¿Saben qué? Cada una viva su maternidad como le parezca. Está bien sentirse mal anímicamente, mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Cada una vívalo como quiera. Yo no pretendo ser ejemplo de nada ni quitarles a ninguna su maternidad bien merecida ni su licencia”, se descargó.

El baile del caño de Pampita en La Academia

“Me parece genial que tengan el tiempo merecido con su bebé. Es más, me parece hasta muy cortito tres meses nada más de licencia en sus laburos. Ojalá que tuviéramos más leyes que apoyen a todas las mamás. Yo no pretendo nada de eso. Nadie quiere quitarles nada de eso. No todo lo que se ve en la tele es así las 24 horas del día, tampoco vamos a idealizar la maternidad”, extendió sobre las críticas que recibió por subirse al caño a tan solo dos semanas de haber dado a luz a Ana.

LA NACION