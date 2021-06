Pampita rompió en llanto en La Academia tras escuchar la conmovedora historia de vida de un bailarín

En la última emisión de La Academia, Pampita rompió en llanto al conocer la historia de vida de Ernesto “Tito” Díaz. La jurado no pudo contener las lágrimas al conocer el esfuerzo que el bailarín, campeón en malambo, había hecho para cumplir sus sueños y llegar a la pista de ShowMatch (eltrece).

Este miércoles, se vivió un momento muy emocionante en el estudio cuando la producción dedicó un homenaje a dos de los bailarines más destacados del reality, por su esfuerzo y su talento dentro de la pista. El relato de Tito Díaz hizo emocionar a todos, pero especialmente a la modelo, quien más tarde dijo que no pudo evitar identificarse con el participante oriundo de Mina Clavero, Córdoba.

“De chico soñaba mucho con ser campeón, pero no tanto por hacer alarde de un título, sino porque mi papá se sentía orgulloso de verme bailar o cuando hacía una morisqueta. Hubo una etapa en la que se complicó, mis viejos se separaron y económicamente estábamos mal. Poder trabajar de la danza sin tener un recurso es muy difícil. Tener que viajar de un lugar a otro y andar con lo justo para un boleto. Había gente que me decía ‘tomá, no podés andar así'. Hoy me pasa que ando con los zapatos rotos, pero es para seguir invirtiendo para vivir de la danza, como yo quería. El sueño del malambo es difícil, llegar a la cúspide es sumamente difícil y yo nunca fui bueno zapateando”, expresó.

El bailarín contó lo que vivió cuando tuvo que ir a la audición al programa que conduce Marcelo Tinelli. “Si uno se mata en la vida, se puede. Tenés que bancarte esos sopapos en la vida”, dijo la pareja de baile de Viviana Saccone. El joven cordobés lo dedicó el baile a su mamá, su hermana y su papá, ya que gracias a su pasión -aseguró- la familia se unió de nuevo.

La emoción de Pampita al conocer la historia de Tito Díaz - Fuente: eltrece

Sin darse cuenta de que le esperaba una sorpresa, Díaz se ubicó en la pista para bailar. Fue en ese instante que se abrieron las puertas del estudio y asomó Florencia, su hermana. “Qué querés que diga, no puedo decir nada”, contestó , conmovida, la invitada especial cuando Tinelli le preguntó cómo se sentía.

Por su parte, la conductora de Pampita Online no paró un segundo de llorar. “Estoy muy emocionada, los chicos se lo merecían. Fue un lindo homenaje por los bailarines que están con el corazón en la mano toda su vida, tantos artistas que se han pelado los zapatos por vivir de su pasión. Detrás hay unas familias preciosas que los han apoyado en sus sueños”, dijo después del programa.

“Me identifico en eso de llegar del interior y tener sueños y encontrar gente buena que te ayuda a hacer tu camino y gastarte los zapatos para estar donde estás, fue muy lindo”, añadió la modelo.

LA NACION