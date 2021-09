Pampita se sinceró al aire y explicó por qué ya no usa su anillo de casada

Pampita Ardohain desmintió los rumores de crisis con Roberto García Moritán y aclaró por qué no usa su alianza de casada ni el anillo de compromiso. La conductora se los había sacado durante el embarazo y explicó que era algo temporal, pero aún no se los volvió a poner.

En su programa Pampita Online (Net TV), mientras le mostraba a los espectadores el outfit elegido, se refirió al tema y clarificó: “Les muestro este anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar”.

Pampita Ardohain aclaró por qué no usa el anillo de casada

Cabe recordar que Carolina tuvo a Ana, su quinta hija pero la primera junto a García Moritán, el 22 de julio pasado, hace poco más de un mes. Por lo que todavía continúa en su etapa de puerperio, en la cual el cuerpo atraviesa nuevamente grandes transformaciones hasta volver a las condiciones pregestacionales.

Tras esta explicación, Pampita desmintió estar pasando un mal momento con el precandidato a diputado en la lista que encabeza Ricardo López Murphy, con quien se casó en noviembre de 2019. “¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan”, resaltó entre risas.

La modelo y conductora fue mamá de Ana hace poco más de un mes Instagram: @pampitaoficial

En junio pasado, la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) había compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que mostraba sus manos hinchadas y adelantaba: “Últimos días del anillo de casada y compromiso”.

Consultada al respecto en su programa, la conductora reveló que no iba a poder usar más las alianzas por lo que había decidido colgárselas en el cuello: “Se viene la cadenita”, afirmó.

El noveno aniversario de la muerte de Blanca

Este miércoles, Pampita condujo su programa y tuvo de invitada a Julia Zenko. Sin embargo, era una fecha especial para ella ya que se cumplían nueve años de la muerte de Blanca, la niña que tuvo con Benjamín Vicuña.

En un momento, la conductora se quebró al aire. La cantante, que estaba hablando de cómo se recuperó del cáncer, no estaba al tanto de lo que le sucedía, y le dijo: “Vos estás recién parida, todo te emociona”. Pero la modelo, en ese momento respondió: “Yo no debería estar haciendo el programa”.

Sin embargo, no explicó lo que le sucedía y, mientras se secaba las lágrimas, agregó: “Claro, estoy parturienta”. De ese modo, la entrevista prosiguió y Zenko se refirió a sus hijas, ante las felicitaciones de Pampita, que destacó: “¡Qué lindo cantar con tus hijas, qué lujazo! Y el talento se fue heredando de generación en generación”.

La China Suárez acompañó con un mensaje a su ex, que recordó con un emotivo posteo a su hija Blanca, a 9 años de su fallecimiento Captura Instagram / benjavicuna

En sus redes sociales, Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un conmovedor mensaje y una foto de la niña con una mariposa pintada en el rostro. “Escribo para ver si te querés cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando tililás en la noche, es porque escuchás mis rezos”, escribió en la red social.

Blanca pasó nueve días de internación en una clínica privada de Chile, como consecuencia de una bacteria que le provocó una neumonía hemorrágica y murió el 8 de septiembre de 2012.

LA NACION