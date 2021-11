“Para Cristina que lo mira por TV”: la ácida frase de Ernesto Tenembaum sobre el acto de Alberto Fernández

El acto en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia organizado por el albertismo es también una manifestación “para Cristina que lo mira por TV”, sostuvo el periodista Ernesto Tenembaum, quien dijo además que la vicepresidenta se encuentra en “una etapa de repliegue” después de la derrota electoral del domingo pasado, y que por eso “no pone la caripela ni en pedo”.

“Lo de hoy no tiene que ver con el día de militancia, hoy es el día de ‘para Cristina que lo mira por TV’: digámoslo derecho viejo como corresponde, es el acto que armó Alberto Fernández para decirle a Cristina... ¿así que vos sos la líder del peronismo? Mirá”, dijo esta mañana el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos).

“¿Así que vos sos la única que convoca gente? Mirá. ¿Así que la calle es tuya? Mirá. ¿Así que vos la tenés más larga? Mirá'. Eso es lo que va a pasar hoy”, añadió Tenembaum.

Esta tarde, con una plaza que se espera colmada por organizaciones sociales y gremiales afines al oficialismo, el Presidente reiterará su llamado al diálogo con la oposición de cara a un acuerdo con el FMI. Será el único orador en un escenario en el que intentará recomponer su imagen.

Se estima que habrá unos 1000 dirigentes que demostrarán su apoyo al Gobierno, pero la vicepresidenta no estará presente. Se espera una concurrencia mayor a las 100.000 personas, según los cálculos del oficialismo.

Como informó LA NACIÓN, el mandatario volverá a convocar a la oposición al diálogo en un “gesto de apertura política”, remarcaron fuentes oficiales.

“¿Qué opinará Cristina de eso, cómo le caerá? Después del despelote que le armó Cristina y su gente a Alberto, tras la derrota de las PASO, prepararon una valla de contención: ‘armamos un acto y que se la banquen’”, analizó Tenembaum.

“El día del festejo de la derrota (el Presidente) dijo ‘celebremos esta victoria como corresponde y vamos a Plaza de Mayo’. Y La Cámpora, frente a semejante despliegue, dice ‘y bueno, vamos nosotros para no quedarnos afuera’, pero van de chiripa, como diciendo no nos queda otra”, agregó.

“Va a ser una plaza albertista, el único orador va a ser él”, comentó el conductor y su compañero Jairo Straccia añadió: “En contraste con el día de la Lealtad, cuando Alberto no habló y los que hablaron lo hicieron en contra de él”.

“En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner está en una etapa de repliegue, o sea: ‘hagan lo que quieran, no me importa cómo sale, yo no pongo mi caripela ni en pedo’. No voy al acto de celebración de la derrota, no voy al acto de Alberto; dijo que apoya pero no aparece”, remarcó el conductor, y finalizó: “Visto desde afuera, el despliegue de hoy va a ser como extraño”.