Paso a paso, así será el tratamiento odontológico al que se someterá María Valenzuela

“Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron tres veces”. La revelación de la actriz María Valenzuela en aquel impactante video que publicó en sus redes sociales el pasado 8 de marzo, en el que pedía ayuda, encendió las alarmas. Según su testimonio, no podía alimentarse como correspondía por los tremendos dolores que padecía luego de realizarse hace tiempo una serie de implantes dentales. “No me puedo morir ahora”, expresó, y causó una verdadera conmoción.

María habló de mala praxis y lamentó haberse tratado con otro profesional y no con su amigo y odontólogo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta. “Es que hace unos años él se fue a vivir a Ushuaia, se radicó allá con su familia y pensé que por unos implantes no iba a hacer falta que viajara porque además no me daban los tiempos, tenía muchos compromisos laborales firmados. Me equivoqué feo”, reconoció la actriz.

Quitar el dolor

El pedido de socorro generó gran preocupación, en especial al doctor Carta, que se comunicó con María de inmediato e ideó un plan interdisciplinario: primero en Buenos Aires la vio el médico Víctor Casafus que evaluó su estado clínico y tuvo un rol muy importante en su mejoría, ya que logró que recuperara cuatro kilos en su peso, basado en un programa de alimentación monitoreado semana a semana. No es todo. Gracias a los estudios a los que fue sometida se descubrió que padece tiroiditis -afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides-, lo que podría ser uno de los motivos también de su extrema delgadez.

El tratamiento puramente odontológico consta de tres etapas fundamentales: la primera es la que los profesionales denominan de pacificación, realizada por el doctor Lucas García Sánchez, que trabaja en tándem con Carta con los pacientes de Capital Federal, y es de prioridad absoluta porque en ella se apunta a calmar los dolores que sufre la paciente. “El objetivo primario fue eliminar las molestias agudas para que pudiera alimentarse de forma más normal y devolverle la función de la masticación que necesita a través de la sanación de encías y tejidos blandos quitando inflamaciones”, explica García Sánchez.

María comenzó un nuevo tratamiento con Marcelo Carta y se mostró entusiasmada por los resultados

La segunda fase es la de planificación, que es la que se lleva a cabo a través de los estudios realizados por medio de radiografías y tomografías panorámicas modelos en un software con programas en 3D. “Siempre trabajando en equipo, lo que implica realizar charlas interdisciplinarias para evaluar en cada consulta la evolución de la salud de María. Todo fue pensado en función de un sistema inmunitario debilitado por su cuadro clínico de bajo peso. Por eso para que no resulte cruento ni invasivo el método de trabajo no será quirúrgico — detalla el doctor Carta, y agrega-: se comienza quitando todo lo que hay que remover, se transforma por intermedio del tallado y tratamiento periodontal, y se acondicionan tejidos blandos para recibir la nueva estructura”.

La última etapa es la de reconstrucción y rehabilitación, donde se trabaja con zirconio, material totalmente biocompatible y 100 por ciento estético de alta tecnología, impresoras 3 D sofisticadas y fresadoras computarizadas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a implantes 3D? Permiten elaborar una impresión de los dientes y los posteriores implantes en 3D mediante un escáner laser en laboratorio. Gracias a esto es posible confeccionar las restauraciones de prótesis dentales. El laboratorio prepara y escanea el trabajo y una fresadora computarizada confecciona los dientes de zirconio. Mediante el escáner de dientes se logran producir piezas de una forma más rápida y económica que con los tradicionales moldes cerámicos.

La actriz está feliz por su mejoría inicial

Sanación y relax

María Valenzuela viajó este martes rumbo a Ushuaia para completar su tratamiento. Permanecerá en la ciudad un par de semanas y aprovechará también para realizar excursiones y visitar sus maravillosos paisajes. El doctor Marcelo Carta además de atenderla como profesional será su anfitrión junto a Fernanda, su esposa, ya que María es amiga de la familia y adora a sus hijos, Rogelio y Patricio. Primero se alojará durante cuatro días en su casa y luego lo hará en el hotel Los Cauquenes, a orillas del Canal Beagle.

La actriz está feliz por su mejoría inicial. Este lunes publicó un esperanzado mensaje en su cuenta de Instagram: “¡Gracias doctor Lucas García Sánchez por atenderme el último día antes de viajar a Ushuaia! ¡Qué bueno que encontraste la infección que tanto me hacía doler! ¡Ya comienzo con el antibiótico!”.

Hoy “Mariquita” luce más que contenta por volver a reencontrarse con Carta, quien la socorrió en esta instancia. Como así también en la previa al ACV que sufrió Malena, su hija. Así lo contó la joven a LA NACIÓN en su momento: “Un par de días antes del ataque tuve un dolor agudo que yo creía de muelas. Entonces llamamos con mi madre a nuestro odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, que estaba de viaje y enseguida me indicó que fuera a ver a alguien de su equipo. Me revisaron a fondo pero no encontraron nada que tuviera que ver con el tema de la boca. Pero quien me atendió -y él también a través del teléfono- insistieron con que no dejara de consultar con un médico. Así lo iba a hacer, pero el ACV no me dio tiempo”.

“Ahora vuelve a aplicar la medicina preventiva conmigo y se lo agradezco de corazón. Gestos así no los tiene cualquiera. Además voy a disfrutar de un merecido descanso y de una ciudad tan bella y maravillosa como Ushuaia, ¿qué más puedo pedir?”, reflexiona María.