Las llamativas ausencias en el casamiento de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz que generaron polémica

Luego del casamiento entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, llamó la atención la ausencia del príncipe Guillermo y Kate Middleton. A partir de esto, se especuló también sobre los motivos por los que, también, Harry y Meghan Markle no asistieron. Ambas parejas tuvieron vínculos con David y Victoria Beckham a lo largo de los años.

La boda sin dudas acaparó una gran atención y fue de muy alto perfil. Celebrada en Palm Beach, Florida y con un altísimo presupuesto, decenas de celebridades fueron testigos de la unión entre el hijo del exfutbolista David Beckham y la actriz de 27 años, hija del multimillonario Nelson Peltz.

Las múltiples presencias ocurrieron gracias a las relaciones que lograron construir tanto los novios como sus familiares a lo largo del tiempo. Sin embargo, el faltazo de las figuras de la realeza llamó la atención y generó polémica.

La relación de los padres del novio viene desde hace tiempo. En primer lugar, David Beckham forjó una amistad con ambos príncipes durante una campaña que se llevó a cabo por la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Luego, con Guillermo fortaleció aún más la relación cuando ambos formaron parte del comité organizador de la candidatura de Inglaterra para ser sede del Mundial 2018, que finalmente se celebró en Rusia.

David Beckham disfrutó junto a sus hijos en la boda de Brooklyn Instagram @davidbeckham

Por otra parte, Victoria Beckham tendría un vínculo con Meghan Markle, quien en distintas ocasiones lució sus diseños. Sumado a esto, unas declaraciones de David sobre Harry después del nacimiento de su hijo Archie indicaban que la relación entre las parejas era muy buena.

En lo que respecta a bodas reales, los Beckham participaron en ambas. Primero en la de los Cambridge en 2011 y luego en la de los Sussex en 2018. Con este antecedente, no hubiera sorprendido que ambas parejas estén presentes.

Según informó el medio británico Daily Mirror, solo una de las parejas reales habría sido invitada. Quienes recibieron el llamado fueron Guillermo y Kate, mientras que Harry y Meghan quedaron fuera de la convocatoria. A pesar de ser incluido junto a su esposa, Guillermo declinó gentilmente la propuesta.

A partir de allí, las especulaciones fueron muchas. Es sabido que los Cambridge y los Sussex no tienen la mejor relación. Por este motivo, se generó el rumor de que la invitación fue rechazada para no exponerse a la posibilidad de compartir la celebración con ellos o porque Guillermo y Kate no estarían cómodos con la amistad que tienen los Beckham con Harry y Megan.

El regalo para Brooklyn y Nicola

Más allá de las especulaciones sobre las ausencias en la celebración, lo cierto es que David y Victoria Beckham también fueron protagonistas en las últimas horas por el regalo que decidieron darle a los recién casados.

Ambos llegaron en un jaguar a la fiesta post ceremonia y el auto finalmente quedó en manos de la pareja como un presente por la ocasión. Esto se suma a la propiedad en Londres que les habían regalado en 2020 cuando anunciaron que estaban comprometidos.