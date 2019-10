Paula Chaves contó cómo la afectó crecer con una madre alcohólica

Paula Chaves contó los duros momentos que vivió por las adicciones de su madre Fuente: LA NACION

10 de octubre de 2019 • 16:19

La modelo y conductora Paula Chaves visitó Pampita Online (Net TV) donde rememoró los duros momentos que atravesó a lo largo de su vida a causa de la adicción al alcohol de su madre, Alejandra Schulz.

"Fue la historia que me tocó. Mi mamá pasó un momento bastante complicado, de depresión, de adicción y acompañar a un adicto no es fácil -reveló-. Me tocó cuando mi hermana Delfina y mi hermano Gonzalo eran chiquitos, me tocó en mi adolescencia y me tocó también siendo mamá de Olivia y estando embarazada de Baltazar, teniendo que contener, ayudar y rescatar a mi mamá".

Y agregó: "Tuve una mamá muy sobreprotectora y yo no quiero transmitirle mis miedos a mis hijos. Pero me pasan cosas y siento que tengo una historia que me pesa. Siendo muy chica me tuve que hacer cargo de un montón de cosas, de mis hermanos, que los veía súper débiles. Trato de criarlos en libertad, pero también me permito equivocarme".

"Siempre siento que tengo que hacerme cargo de las cosas y la vida me puso en una situación así, en la que me tuve que hacer cargo de cosas a una edad en la que quizá no tenía que hacerlo", reflexionó.