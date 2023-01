Paula Chaves fue criticada por difundir un hábito alimentario y realizó un contundente descargo: “Es por salud”

escuchar

Paula Chaves suele compartir su rutina de entrenamiento a través de las redes sociales, donde la modelo y actriz publica también momentos de diversión en familia, viajes, campañas publicitarias o incluso sus almuerzos. Este sábado, la presentadora de televisión plasmó una fotografía de su primera comida del día, un plato de huevos y palta, pero generó una oleada de críticas en las redes sociales, donde la acusaron de promocionar una práctica no saludable. Posteriormente, la modelo realizó un contundente descargo: “Es por salud”.

“Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45 horas. Siempre controlada por mi nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram”, compartió la modelo, a través de sus Stories de Instagram, donde se mostró mientras realizaba su entrenamiento cotidiano en Carlos Paz. Al instante, sus admiradores de la red social, donde acumula casi 4 millones y medio, le hicieron preguntas sobre el método del ayuno intermitente. Además, señaló que emplea esta comida para después de hacer ejercicio: “La mayoría de las veces, entreno en ayuno, pero siempre lo rompo con una proteína y una grasa buena”.

Paula Chaves habló de su ayuno intermitente Instagram: chavespauok

“¿Cuentan las horas que dormiste?”, preguntó una seguidora. “El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche hasta que volvés a comer al día siguiente. Yo, por lo general, hago 14 o 16 horas”, explicó la actriz. Además, contó que suele tomar mate amargo a la mañana. Otra consultó: “¿Afecta a la lactancia?”. “En mi caso, no. Fue lo primero que le pregunté a mi nutricionista. Me hice un laboratorio mega completo de sangre y estoy mil puntos”, respondió.

La modelo dio detalles sobre su propia experiencia Instagram: chavespauok

En tanto, un usuario replicó que la modelo promocionara este hábito: “¿Te parece ok comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan”, señaló, en referencia a muchas campañas o difusión de prácticas alimentarias que pueden desencadenar trastornos alimenticios, principalmente en los jóvenes. Pero Chaves aseguró que se encuentra en manos de profesionales: “Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista SIEMPRE”. Y añadió que los beneficios que observó son “más fuerza, más energía y mejor humor post-entrenamiento”.

Paula Chave aclaró que se trata de su propia experiencia Instagram: chavespauok

Chaves y su relación con la China Suárez

Durante el año 2022, trascendió que Eugenia la China Suárez y Paula Chaves se habrían distanciado luego del escándalo mediático por la crisis de pareja entre Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, conocido popularmente como el Wandagate, que puso en el centro de la polémica a la ex Casi Ángeles. Ante estos rumores, la modelo decidió aclarar su postura: “No soy más amiga, pero está todo bien”, señaló.

ARCHIVO-. Paula Chaves y la China Suárez junto a Mery del Cerro

Y contó: “Nos cruzamos el otro día en un evento y nos saludamos y todo bien. Lo que pasa es que las relaciones cambian. Nos pasa a todos, en general, uno va creciendo. Y cuando nació Rufina [la hija de Suárez], yo estaba con Oli y nos juntamos un montón. Después, pasó el tiempo y, sin que pase nada, también nos separamos”. Aunque destacó, para cerrar los rumores que advertían una enemistad entre ambas: “A Eugenia la quiero un montón”.

LA NACION